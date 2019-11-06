Порошенко розпочав поїздку на Схід



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«Вірю, що ви станете достойними захисниками рідної землі», - сказав Порошенко, звертаючись до вихованців Військового ліцею у Кремінній

Порошенко відвідав ліцей, який був переміщений на підконтрольну Україні територію – до міста Кремінна Луганської області

П’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко розпочав поїздку на Схід із зустрічі з вихованцями Військового ліцею у Кремінній.

Про це 6 листопада повідомляється на сторінці Порошенка у Facebook.

«Цей навчальний заклад має непросту історію. У серпні 2014 року його територія була захоплена терористами, а навчально-матеріальна база вщент розграбована. Але війні не вдалося знищити ліцей, і вже у листопаді він був переміщений на підконтрольну Україні територію – до міста Кремінна Луганської області. 1 вересня 2015 року тут розпочався новий навчальний рік. Тоді ж, у жовтні 2015, я зустрівся із 56 вихованцями Військового ліцею, які відкрили нову сторінку його історії», - заявив Порошенко.

«Сьогодні знову тут, разом із юнаками, які обрали для себе героїчний і відповідальний шлях служіння Україні. Вірю, що ви станете достойними захисниками рідної землі», - сказав п’ятий президент України.

До слова, Порошенко під час виступу на Львівському безпековому форумі-2019 заявив, що Росія та Кремль намагатимуться перешкодити Україні щодо отримання Плану дій щодо членства в НАТО та перспективам повноправного членства в Альянсі. За словами Порошенка, Україна повинна продемонструвати єдність у цьому важливому питанні.