Порошенко розповів, коли середня зарплата в Україні може зрости до 10 тисяч



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Порошенко підкреслив, що аби люди не виїжджали за кордон, необхідно підвищувати оплату праці

За словами президента, в першому кварталі 2019 року Україна має всі шанси встановити середню зарплату на рівні 10 тис. грн

Президент Петро Порошенко переконаний, що в першому кварталі 2019 року середня заробітна плата може зрости до 10 тисяч гривень.

Про це він заявив на зустрічі з представниками ділових кіл у рамках робочої поїздки на Івано-Франківщину, повідомляє Банкова.

«Глава держави також відзначив важливість детінізації заробітних плат. За його словами, в першому кварталі 2019 року Україна має всі шанси встановити середню зарплату на рівні 10 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

Президент зауважив, що такі темпи зростання зарплат мають зберігатися, щоб виграти у конкуренції за робочу силу.

Також він підкреслив, що аби люди не виїжджали за кордон, необхідно підвищувати оплату праці та її продуктивність всередині країни.

«З одного боку, це захист з точки зору безпеки. З іншого боку, це захист з точки зору рівня життя. Це не лише платоспроможний попит, а це відновлення справедливості. Тоді, коли мене питають, що робити зараз, коли внаслідок нібито відкриття кордонів велика кількість українців виїжджає на роботу за кордон, я завжди відповідаю, що є два шляхи: повернутися до СРСР і встановити «залізну завісу», або підвищити зарплату разом з продуктивністю праці всередині країни», - переконаний Порошенко.

Водночас він відзначив важливу роль бізнесу в напрацюванні стратегії реформування економіки України. Він розповів, що на перших зустрічах з підприємцями були скарги, зокрема щодо проблем із поверненням ПДВ, були розмови про необхідність реформування валютного ринку та захисту від необгрунтованих перевірок.

При цьому президент нагадав, що у результаті були ухвалені рішення про врегулювання повернення ПДВ та валютний ринок, закони про припинення безпідставних перевірок, так звані маски-шоу стоп.

Також, за словами глави держави, нині опрацьовуються нові ініціативи щодо податку на виведений капітал та запровадження органу фінансових розслідувань.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у жовтні середня заробітна плата в Україні зросла до 9218 грн.

До слова, близько 40% українців живуть від зарплати до зарплати.