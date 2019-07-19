Порошенко розповів про дорожню карту для вступу України в ЄС і НАТО



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У 2023 році Україна має підписати План дій щодо членства в НАТО, зазначив Порошенко

Дорожня карта для вступу України у ЄС і НАТО – це чіткий покроковий план, який лежить в основі програми партії «Європейська Солідарність», щоб до 23-го року досягти критеріїв членства у Європейському Союзі і отримати План дій щодо членства в Північно-Атлантичному альянсі.

Про це лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив в ексклюзивному інтерв’ю на телеканалі СТБ.

«У 2027-28-х роках, коли буде президентство Литви, ми маємо зробити все, щоб Україна відчула, що двері ЄС для повноправного членства нашої держави відкриті. Тому до 23 року нам треба провести всі реформи, відповідати всім критеріям – починаючи від рівня економіки, від рівня добробуту людей, і завершуючи верховенством права і демократією. Вільні вибори, свобода слова, все те що ми здобували протягом останніх 5 років. Бо в 23-му році буде включення в бюджет наступних семи років фінансування для вступу України», – зазначив Петро Порошенко.

«Зараз треба негайно розпочати роботу щодо гармонізації законодавства. Ми запропонували провести скрінінг щодо відповідності нашого законодавства законодавству Європейського Союзу. Кожен місяць в рамках дорожньої карти – це передбачає Угода про асоціацію – ми робили крок вперед в напрямку Європейського Союзу. Саме це «Європейська Солідарність» буде пропонувати в новій Верховній Раді. Саме навколо цього ми будемо пропонувати всім об’єднатись. Крім «п’ятої колони» Путіна, яка теж зараз намагається вдертися до Верховної Ради», – наголосив лідер партії.

«Тим, хто буде нас тягнути назад в Російську імперію, ми будемо давати відсіч. Ті, хто готові разом з нами рухати країну вперед – вони можуть розраховувати на наше плече. Це стосується не тільки ЄС. Так само у 23 році ми маємо підписати План дій щодо членства в НАТО. НАТО – це питання нашої безпеки. А в грудні цього року ми обов’язково маємо поставити в порядок денний Саміту НАТО українське питання», – зазначив Порошенко.