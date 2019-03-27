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    Порошенко сказав, коли Україна зможе повернутись до політичного діалогу з РФ

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    Порошенко сказав, коли Україна зможе повернутись до політичного діалогу з РФ

    Порошенко наголосив, що Росія намагатиметься зірвати вибори в Україні

    Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна може повернутись до політичного діалогу з РФ лише тоді, коли припиниться війна, будуть виведені окупаційні війська з окупованих територій Донбасу і Криму, звільнені українські політв’язні та військовополені.

    Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV 26 березня.

    «Лише коли буде припинена окупація, виведені окупаційні війська з окупованих територій Донбасу і Криму, коли припиниться війна, коли будуть звільнені українські політв’язні включно з украхнськими моряками, ми повернемося до політичного діалогу з РФ. І мені приємно, що це підтримує абсолютна більшість українців та справжні міжнародні партнери», - сказав Порошенко.

    Він наголосив, що Росія намагатиметься зірвати вибори в Україні і росіяни - єдині кого не допустили спостерігати за виборчим процесом.

    «Єдині, кого не допустили до виборів - спостерігачів з Російської Федерації. І це рішення підтримане українським народом. Бо не може країна-окупант спрямовувати своїх спостерігачів, щоб оцінювати, як проходять вибори в Україні. Це нонсенс», - наголосив Порошенко.

    Порошенко заявив, що робитиме все залежне від нього для того, щоб захистити проведення виборів в Україні. Він додав, що раніше доручив, щоб на ці вибори запросили найбільшу за всю історію України кількість міжнародних спостерігачів.

    «І сьогодні вже зареєстровано і працює більше 2 тисяч з них. Також за якістю проведення виборів спостерігає рекордна кількість громадських організацій», - додав Порошенко.

    Росія вибори війна Україна
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