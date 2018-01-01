Порошенко стверджує, що у квітні 2014-го на Луганщині його автомобіль обстріляли

За словами президента, під час проведення зустрічі з мешканцями селища Ізварине також були провокаційні виступи невідомих людей, які перетнули кордон з російського боку

Під час поїздки на Луганщину в квітні 2014-го року і відвідин державного кордону, автомобіль тоді тодішнього народного депутата України Петра Порошенка обстріляли. Про це Порошенко розповів сьогодні під час відеодопиту в Оболонському райсуді Києва, який розглядає справу про держзраду Януковича. «У квітні я прилетів в заблокований Луганський



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Петро Порошенко

За словами президента, під час проведення зустрічі з мешканцями селища Ізварине також були провокаційні виступи невідомих людей, які перетнули кордон з російського боку

Під час поїздки на Луганщину в квітні 2014-го року і відвідин державного кордону, автомобіль тоді тодішнього народного депутата України Петра Порошенка обстріляли. Про це Порошенко розповів сьогодні під час відеодопиту в Оболонському райсуді Києва, який розглядає справу про держзраду Януковича.

«У квітні я прилетів в заблокований Луганський аеропорт для зустрічі з професорсько-викладацьким складом Луганського університету, який розташований в 200-300 метрах від захопленої будівлі СБУ», – розповів він.

Порошенко зазначив, що ту зустріч намагались заблокувати молодики, дії яких були добре скоординованими. «Також мною було прийняте рішення відвідати державний кордон України в селищі Ізварине. Моя машина, за повідомленням мого помічника, була обстріляна», – заявив президент України.

За словами Порошенка, під час проведення зустрічі з мешканцями селища Ізварине також були провокаційні виступи невідомих людей, які перетнули кордон з російського боку.

«Одна жінка спробувала зупинити провокаторів і після того, як на неї почали тиснути і погрожувати їй, я змушений був вступитися за неї і навіть попросив правоохоронні органи притягнути до відповідальності тих, хто намагався завдати шкоди цим людям. На жаль, правоохоронці не відреагували своєчасно, тому обстановка була дуже напруженою і дуже добре координувалася, на мою думку, спецслужбами Російської Федерації», – зазначив Порошенко.