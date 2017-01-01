Порошенко: Треба ввести відповідальність за невизнання Голодомору

Глава держави підкреслив, що штучний голод, який українці пережили у 1932 – 1933 роках, має всі ознаки геноциду

Президент України Петро Порошенко виступає за впровадження законодавства, яке передбачатиме відповідальність за невизнання Голодомору 1932 – 1933 років та Голокосту. Про це він сказав у Києві під час церемонії вшанування пам'яті жертв Голодоморів. Глава держави підкреслив, що штучний голод, який українці пережили у 1932 – 1933 роках,



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Глава держави підкреслив, що штучний голод, який українці пережили у 1932 – 1933 роках, має всі ознаки геноциду

Президент України Петро Порошенко виступає за впровадження законодавства, яке передбачатиме відповідальність за невизнання Голодомору 1932 – 1933 років та Голокосту. Про це він сказав у Києві під час церемонії вшанування пам'яті жертв Голодоморів.

Глава держави підкреслив, що штучний голод, який українці пережили у 1932 – 1933 роках, має всі ознаки геноциду у відповідності до Конвенції ООН 19 грудня 1948 року.

«Щоб на всіх континентах усвідомили, що не визнавати Голодомор так само аморально, як і заперечувати Голокост. І, я думаю, настав час нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій. Для чого? Щоб ті, хто житиме після нас, дотримувалися закону України про визнання Голодомору геноцидом українського народу», - додав він.

Раніше сьогодні в Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодоморів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

У Краматорську на Донеччині згадали жертв голодоморів.

У Сєверодонецьку відслужили панахиду за жертвами Голодомору.