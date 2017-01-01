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    У Сєверодонецьку відслужили панахиду за жертвами Голодомору

    Владу на панахиді представляв заступниця голови ОДА Ольга Лішик
    У суботу зранку близько двохсот осіб зібралися на так званій «Лісовій дачі» на околиці Сєверодонецька, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодомору. Про це повідомляє «Укрінформ». Поруч із монастирем, який у місті називають «Лісова дача», відбулася панахида за загиблими в голодоморах українцями. Традиційно вона
    • 25 Листопада, 15:59
    • Розсилка
    Пам'ятник жертвам голодомору 1932-1933 рр. (Сєвєродонецьк)
    Пам'ятник жертвам голодомору 1932-1933 рр. (Сєвєродонецьк)

    Владу на панахиді представляв заступниця голови ОДА Ольга Лішик

    У суботу зранку близько двохсот осіб зібралися на так званій «Лісовій дачі» на околиці Сєверодонецька, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодомору. Про це повідомляє «Укрінформ».

    Поруч із монастирем, який у місті називають «Лісова дача», відбулася панахида за загиблими в голодоморах українцями. Традиційно вона проходить тут щороку в останні дні листопада.

    Владу на панахиді представляли заступник голови ОДА Ольга Лішик та радник мера Сєверодонецька Кристина Бойкова.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

    День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

    У Краматорську на Донеччині згадали жертв голодоморів.

    геноцид українці СРСР
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