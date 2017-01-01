У Сєверодонецьку відслужили панахиду за жертвами Голодомору
- 25 Листопада, 15:59
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Владу на панахиді представляв заступниця голови ОДА Ольга Лішик
У суботу зранку близько двохсот осіб зібралися на так званій «Лісовій дачі» на околиці Сєверодонецька, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодомору. Про це повідомляє «Укрінформ».
Поруч із монастирем, який у місті називають «Лісова дача», відбулася панахида за загиблими в голодоморах українцями. Традиційно вона проходить тут щороку в останні дні листопада.
Владу на панахиді представляли заступник голови ОДА Ольга Лішик та радник мера Сєверодонецька Кристина Бойкова.
Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.
День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.
У Краматорську на Донеччині згадали жертв голодоморів.