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    Економіка та фінанси

    Порошенко прибув до Швейцарії на Всесвітній економічний форум

    Протягом форуму президент України виступатиме із промовами та проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів
    Президент України Петро Порошенко прибув до швейцарського Давосу, щоб взяти участь у Всесвітньому економічному форумі. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter. «Президент прибув до Швейцарії, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі», — написав він. [READ_MORE] Президент прибув до
    • Сьогодні, 18:04
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    Петро Поррошенко
    Фото з відкритих джерел
    Петро Поррошенко

    Протягом форуму президент України виступатиме із промовами та проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів

    Президент України Петро Порошенко прибув до швейцарського Давосу, щоб взяти участь у Всесвітньому економічному форумі. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

    «Президент прибув до Швейцарії, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі», — написав він.

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    Раніше повідомлялося, що протягом цього форуму Порошенко виступить із промовою під час сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», візьме участь у Неформальному засіданні світових економічних лідерів «Створення спільного майбутнього у розколотому світі» та виступить під час інвестиційної панелі Української асоціації венчурного і приватного капіталу в «Ukrainian House Davos».

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