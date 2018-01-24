Порошенко прибув до Швейцарії на Всесвітній економічний форум
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Протягом форуму президент України виступатиме із промовами та проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів
Президент України Петро Порошенко прибув до швейцарського Давосу, щоб взяти участь у Всесвітньому економічному форумі. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.
«Президент прибув до Швейцарії, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі», — написав він.
Президент прибув до Швейцарії, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі https://t.co/hrB8ulKvhE— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 24, 2018
Раніше повідомлялося, що протягом цього форуму Порошенко виступить із промовою під час сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», візьме участь у Неформальному засіданні світових економічних лідерів «Створення спільного майбутнього у розколотому світі» та виступить під час інвестиційної панелі Української асоціації венчурного і приватного капіталу в «Ukrainian House Davos».