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    Невістка Порошенка розповіла у Давосі про українські стартапи

    За словами Юлії Порошенко, вона хотіла донести до інвесторів, що в Україні дуже багато стартапів, які можуть бути цікаві для них
    В українському агросекторі є дуже багато стартапів, які можуть бути цікаві міжнародним інвесторам. Про це у коментарі «Унн» розповіла невістка президента України, засновник і керівник проекту Agrohub Юлія Порошенко, в кулуарах Економічного форуму в Давосі. «Агросектор в Україні дійсно має великий потенціал. У мене є
    • Сьогодні, 01:20
    • Розсилка
    Юлія Порошенко
    Юлія Порошенко

    За словами Юлії Порошенко, вона хотіла донести до інвесторів, що в Україні дуже багато стартапів, які можуть бути цікаві для них

    В українському агросекторі є дуже багато стартапів, які можуть бути цікаві міжнародним інвесторам.

    Про це у коментарі «Унн» розповіла невістка президента України, засновник і керівник проекту Agrohub Юлія Порошенко, в кулуарах Економічного форуму в Давосі.

    «Агросектор в Україні дійсно має великий потенціал. У мене є велике бажання поділиться напрацьованим досвідом і з'єднати, по-перше, агросектор і IT. Дуже цікаво і важливо з'єднати Україну та світ, з точки зору залучення інвестицій, з точки зору технологічних компаній, які можуть, в тому числі, поліпшити ефективність наших компаній», - пояснила вона.

    За словами Порошенко, її виступ на форумі має три основних посили.

    «По-перше, ми хотіли донести до інвесторів, що в Україні дуже багато стартапів, які можуть бути цікаві для них, і ми, як компанія, як Agrohub, займаємося тим, що вибираємо кращі, і ми робимо їх ще краще. Через практику, знання, нетворк, і у нас вже формується база стартапів, які ми можемо надати потенційним інвесторам», - розповіла засновник вона.

    Другим пунктом Порошенко назвала прагнення залучити в Україну міжнародних інвесторів, а третім той факт, що в Україні починає створюватися інноваційна платформа, яка серед іншого буде контактувати з подібними інноваційними платформами по всьому світу.

    Нагадаємо, сьогодні у Давосі відкрився Всесвітній економічний форум.

    Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в рамках щорічного Світового економічного форуму у Давосі у Президента України Петра Порошенка запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

    Клімкін зазначив, що всього у Порошенка заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму.

    Нагадаємо, 48-й Всесвітній економічний форум пройде 23-26 січня в швейцарському Давосі.

    Раніше повідомлялося, що голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі. 
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