Невістка Порошенка розповіла у Давосі про українські стартапи
- Сьогодні, 01:20
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За словами Юлії Порошенко, вона хотіла донести до інвесторів, що в Україні дуже багато стартапів, які можуть бути цікаві для них
В українському агросекторі є дуже багато стартапів, які можуть бути цікаві міжнародним інвесторам.
Про це у коментарі «Унн» розповіла невістка президента України, засновник і керівник проекту Agrohub Юлія Порошенко, в кулуарах Економічного форуму в Давосі.
«Агросектор в Україні дійсно має великий потенціал. У мене є велике бажання поділиться напрацьованим досвідом і з'єднати, по-перше, агросектор і IT. Дуже цікаво і важливо з'єднати Україну та світ, з точки зору залучення інвестицій, з точки зору технологічних компаній, які можуть, в тому числі, поліпшити ефективність наших компаній», - пояснила вона.
За словами Порошенко, її виступ на форумі має три основних посили.
«По-перше, ми хотіли донести до інвесторів, що в Україні дуже багато стартапів, які можуть бути цікаві для них, і ми, як компанія, як Agrohub, займаємося тим, що вибираємо кращі, і ми робимо їх ще краще. Через практику, знання, нетворк, і у нас вже формується база стартапів, які ми можемо надати потенційним інвесторам», - розповіла засновник вона.
Другим пунктом Порошенко назвала прагнення залучити в Україну міжнародних інвесторів, а третім той факт, що в Україні починає створюватися інноваційна платформа, яка серед іншого буде контактувати з подібними інноваційними платформами по всьому світу.
Нагадаємо, сьогодні у Давосі відкрився Всесвітній економічний форум.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в рамках щорічного Світового економічного форуму у Давосі у Президента України Петра Порошенка запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Клімкін зазначив, що всього у Порошенка заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму.
Нагадаємо, 48-й Всесвітній економічний форум пройде 23-26 січня в швейцарському Давосі.Раніше повідомлялося, що голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі.