Порошенко закликав Зеленського звернути увагу на атаку Московського патріархату на Українську церкву



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«Позов виплив, щойно керівництво української філії РПЦ разом з лідером Опоблоку Новінським з’їздило до Москви», - підкреслив Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко закликав РНБО та президента Володимира Зеленського відреагувати на «позов української філії Російської Православної Церкви з вимогою скасувати державну реєстрацію автокефальної Православної Церкви України».

Про це він заявив 20 червня.

«Це не церковне питання, а питання національної безпеки, яке потребує уваги і президента, і РНБО», - сказав Порошенко.

Він зауважив, що теза про те, що українська держава не повинна втручатися у церковні справи, – «це красива теорія».

«А в суровій дійсності вона означає байдужість до російського втручання», - заявив колишній глава держави.

«Позов виплив, щойно керівництво української філії РПЦ разом з лідером Опоблоку Новінським з’їздило до Москви. Що краще може ілюструвати реальність російського реваншу, контури якого стають все більш зримими? Все очевидніша атака на наші цінності, на фундамент державності, який потребує захисту», - підкреслив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Окружним адміністративним судом міста Києва 18 червня було відкрито провадження у справі за позовом Київської Митрополії Української Православної Церкви до Міністерства культури України та Державного реєстратора КП «Центр правової допомоги та реєстрації» щодо незаконності проведення державної реєстрації Релігійного центру Православної Церкви України (ПЦУ).