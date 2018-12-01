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    Порошенко у річницю референдуму 1 грудня 1991 р.: агресор намагається зламати нашу незалежність

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    Референдум 1 грудня 1991 року - Порошенко у річницю референдуму 1 грудня 1991 р.: агресор намагається зламати нашу незалежність
    Референдум 1 грудня 1991 року

    Петро Порошенко пообіцяв перемогти у боротьбі з агресором

    Президент України Петро Порошенко привітав українців із черговою річницею всеукраїнського референдуму про незалежність України 1 грудня 1991 року.

    «1 грудня 1991 року – одна з центральних віх новітньої історії незалежної Української Держави. Десятки мільйонів українців, за якими стояли покоління борців за волю і свободу Батьківщини, тоді сказали своє переконливе «Так» на Всеукраїнському референдумі», – написав президент на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    Президент зазначив, що обстоювати і захищати свою свободу українцям доводиться і сьогодні, коли «агресор намагається зламати нашу незалежність». «Знаю, ми вистоїмо і обов'язково переможемо, адже правда за нами», – написав він.

    Як відомо, Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року – загальнонаціональний референдум щодо проголошення незалежності України. Було винесено одне запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». Текст Акту, ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року, було наведено у виборчому бюлетені. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь 31 891 742 особи – 84,18 % населення України. Із них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За».

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