Порошенко у Стамбулі зустрівся з Вселенським Патріархом (фото)

Варфоломій підкреслив готовність відвідати Україну

П‘ятий президент України Петро Порошенко у ході свого візиту до Туреччини, мав зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Про це повідомляється на сайті партії «Європейська Солідарність».

«Я подякував Його Всесвятості за велику віру в Бога, за велику віру в Україну і за велику любов до України», – сказав Петро Порошенко.

Петро Порошенко також взяв участь в Божественній літургії з нагоди Дня Святої Трійці у Патріаршому Храмі Святого Георгія. Літургію очолив Вселенський Патріарх Варфоломій.

«Ми щасливі вітати високоповажного пана сьогодні і разом вознести молитви в нашому соборі. Як ви певне знаєте, зараз велике православне свято Трійця, це п’ятдесят днів після Великодня. І це була приємність – згадувати, як спільними зусиллями надали автокефалію Православній Церкві України. І це дуже тішить – бачити, як нова Церква розвивається, має поступ», – сказав Вселенський Патріарх.

Він підтвердив, що у серпні планує відвідати Україну. «Ми дякуємо Господу, я з натхненням чекаю на візит до України у серпні, щоб відсвяткувати разом з українцями тридцяту річницю Незалежності і України. Тож ми будемо мати приємність і щастя бути знову на святій українській землі, що стала християнською завдяки зусиллям і місіонерській роботі материнської Константинопольської православної церкви», – зазначив Варфоломій.

«Я надсилаю своє благословення і вітання всім людям в Україні, всім без виключення українцям, не розділяючи їх жодним чином. Нехай Господь благословить Україну і українців», – побажав Вселенський Патріарх.

Очільник Західної єпархії Української Православної церкви у США Архієпископ Даниїл (Зелінський), який теж взяв участь у Літургії, привітав українців із Днем Святої Трійці.

«Під час цієї літургії об’єдналася в дійсності ціла Вселенська православна церква, вживаючи різні мови і молячись перед Престолом Всевишнього за народ України також тут, у Патріаршому соборі», – сказав Архієпископ Даниїл. Він відзначив надзвичайно важливу роль п’ятого Президента в отриманні Томосу про автокефалію Православної церкви України.

«Внесок Петра Олексійовича є неоціненим, тому що саме він був тією рушійною силою, коли український народ століттями намагався відновити історичну справедливість, щоб мати свою метрополію, відновити свою метрополію і автокефалію Української православної церкви. Петро Олексійович, будучи президентом України, мав нагоду торкнутися не тільки духовного життя українського народу, а також і суспільного аспекту – ким ми є як нація. Отож ми здобули свою духовну незалежність, коли Вселенський Патріарх вручив Томос митрополиту Епіфанію Київському і Всієї України в присутності п’ятого Президента України», – нагадав Архієпископ Даниїл.

Нагадаємо, Трійця 2021 цього року випадає на 20 червня. Вважається одним з найважливіших після Великодня. Інша назва свята – Зелена неділя, адже в цей день прикрашають домівки травами-оберегами.

З нагоди свята співвітчизників привітав Петро Порошенко, що зараз перебуває в Туреччині.

Раніше лідер партії «Європейська Солідарність», який бере участь в Анталійському дипломатичному форумі високого рівня, зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.