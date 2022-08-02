Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї

«Чим більше у нас зброї, тим коротша відстань до миру»

Петро Порошенко в інтерв’ю американському журналу Newsweek заявив, що Україні потрібна зброя, яка може змінити правила гри. Він підкреслив, що йдеться і про винищувачі F-16, щоб продовжити контрнаступ проти російських військ і посилити тиск на Путіна.

П’ятий президент закликав західних партнерів допомогти закінчити війну до початку 2023 року та ігнорувати погрози ескалації з боку Кремля.

«Я вважаю, що нам однозначно потрібно закінчити війну до кінця року», – сказав Порошенко.

«Тому у нас немає року на постачання F-16 і двох років на постачання Patriot. Ми повинні говорити про дні. Тому що рік або роки можуть повністю змінити всю ситуацію в Європі. Це абсолютно небезпечно для всього світу», – наголосив він.

Автор статті зауважує, що Україна щоденно зазнає ракетних ударів.

«Змінять ситуацію не лише танки Leopard чи артилерія М777. F-16 змінить гру, тому що ми можемо зупинити домінування Росії в повітряному просторі», – сказав Порошенко.

«Протиповітряні ракетні системи можуть мати такий же ефект, як РСЗВ і F-16. Це нам потрібно зараз, тому що у нас дуже вузьке вікно можливостей», – додав він.

«Поки у нас немає F-16, ми однозначно повинні запустити спеціальну програму підготовки та навчання українських пілотів на авіабазах НАТО», – сказав Порошенко.

На запитання, чи це лише питання часу, коли Україна отримає F-16, Порошенко відповів: «Якщо ви не оптиміст, якщо ви не вірите в справжню перемогу власної країни, ви не можете бути головнокомандувачем Збройних сил».

«Уявіть собі, що чим більше у нас зброї, тим коротша відстань до миру», – сказав п’ятий президент України.

Нещодавно Порошенко в ефірі американського телеканалу Newsmax TV заявив, що для закінчення війни потрібно запровадити тотальне ембарго на російський експорт.

Нагадаємо, у співпраці з волонтерами ГО «Справа Громад» та ГО «Res_Publika. Брати По Зброї» Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.