Порошенко в ефірі американського ТБ пояснив, що треба для завершення війни

Порошенко: Я хотів би побачити Путіна в Гаазі за гратами

Порошенко закликав світ не боятися Путіна

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу Newsmax TV заявив, що для закінчення війни потрібно запровадити тотальне ембарго на російський експорт.

«Якщо ми хочемо закінчити цю війну, заклик для всього світу – припиніть купувати російські енергогосії! Російську нафту, російський газ і врешті-решт всю російську продукцію, починаючи від вугілля і закінчуючи деревиною. Тому що кожен цент, який ви сплачуєте, витрачається на закупівлю ракет та бомб, якими обстрілюють Україну», – говорить Порошенко.

«Друга рекомендація – зміцнюйте антипутінську коаліцію. Я хотів би подякувати за лідерство США, зокрема президентові Байдену, а також іншим партнерам – Великій Британії, Європейському Союзу, за запровадження нових санкцій, включаючи ембарго. Наше спільне завдання – зупинити цю війну в цьому році», – наголошує п’ятий Президент.

Він також зазначив, що слід підготуватись до контрнаступу.

«Українські солдати просять подякувати американському народові за підтримку, за HIMARS, бо ці системи змінили «хід гри», дозволивши нам ефективно знищувати російський арсенал, російську логістику. Я хотів би побачити Путіна в Гаазі за гратами. І хотів би попросити світ не боятись Путіна, не довіряти Путіну і зберігати єдність. Це – шлях до перемоги у цій війні. Допоможіть нам врятувати вас», – резюмує Петро Порошенко.