Суддя Вовк, який судить Порошенка, виправдовував Зеленського у справі про прослуховування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суддя Сергій Вовк Фото: Уніан

Активісти вже кілька місяців добиваються відкриття провадження через прослуховування

Суддя Печерського суду Сергій Вовк, який судить п’ятого президента Петра Порошенка, відзначився, зокрема, й тим, що заступився за Зеленського у справі про незаконне прослуховування активістів, учасників акції «Ні капітуляції».

Щоправда, це рішення на користь Зеленського у справі про прослуховування громадських активістів було скасоване Апеляційним судом. Про це повідомляє Bihus.Info.

Зазначимо, що активісти вже кілька місяців добиваються відкриття провадження через прослуховування. Юридичну підтримку активісту «Руху опору капітуляції» Дмитру Сінченку в цій справі надає платформа «Свої Люди».

Нагадаємо, Володимир Зеленський 9 жовтня 2019 року під час зустрічі з ветеранами та громадськими активістами в Офісі президента повідомив, що має роздруківки телефонних розмов учасників акцій «Ні Капітуляції». Активіст Дмитро Сінченко звернувся з офіційним запитом до президента з проханням надати йому документи, які підтверджують законність здійснення прослуховувань, на що з Офісу президента повідомили про відсутність таких документів.

Згодом Сінченко написав заяву про вчинення кримінального правопорушення – незаконного прослуховування, однак Національна поліція відмовилась вносити її до ЄРДР, і Дмитро звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність правоохоронців.



Суддя Вовк відмовив у задоволенні скарги. «На жаль, суддя Вовк виніс політично упереджене, нічим не обґрунтоване рішення, яким без жодних слідчих дій, без ніякої оцінки доказів, безапеляційно визначив, що прослуховувати українців можна, якщо вони політичні опоненти президента. А вважати інакше – це, на думку судді Вовка, якісь «політичні переконання», – зазначив Дмитро Сінченко.

Сінченко разом з правозахисником Андрєєвим подали апеляцію, і Апеляційний суд скасував ухвалу судді Вовка. Тепер справу повторно має розглянути суд першої інстанції.

Нагадаємо, суд у справі Порошенка перенесли на 1 липня.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 червня розглядав клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.