Порошенко відмовився приймати вибачення начальника автодору Дніпропетровщини

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Петро Порошенко під час візиту на Дніпропетровщину

Чиновник вирішив пожартувати на питання президента щодо необхідності додаткових коштів на будівництво доріг

Керівник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Владислав Животченко вирішив пожартувати над президентом України Петром Порошенко.

Про це повідомило видання Depo.Дніпро.

Як зазначає видання, Животченко на питання президента скільки його відомству необхідно додаткових коштів на будівництво доріг, пожартував: «А хто знає скільки ...». Побачивши реакцію президента Животченко спробував попросити вибачення.

Порошенко не зрозумів тонкого гумору чиновника і відповів: «Жартувати будете у себе вдома, вас президент запитує, скільки потрібно грошей. Я вас не вибачаю».

Животченко не зміг дати точної відповіді на наполегливу вимогу президента, але після консультації з помічниками повідомив, що в цьому році в Дніпропетровській області побудують 12,4 км доріг, на що додатково буде потрібно 800 млн гривень. Однак глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко спростував дану інформацію і заявив, що всі необхідні кошти є.

Все це відбувалося на очах численних журналістів і членів делегації, яка супроводжувала Порошенка під час поїздки до Дніпропетровської області.

До слова, це не перший невдалий жарт Животченка. 10 серпня Животченко погрожував керівниці громадської організації «Комісар», вимагаючи припинити розслідування порушень з боку Дніпропетровського облавтодору. Животченко порадив дівчині переоформити своє рухоме і нерухоме майно, тому що «може бути пізно», тим самим він, на думку юристів, висловив завуальовані погрози. Коли ситуація набула розголосу він спробував пояснити, що це також був жарт.

Згідно з інформацією від джерела видання в «Укравтодорі», жарти Животченка не розуміє не тільки президент, а й міністр, і керівник «Укравтодору».

«Ситуація, в якій керівник регіонального відділення не знає реального стану справ в своєму відомстві неприпустима, Животченко ще не призначений і знаходиться в статусі виконуючого обов'язки, найімовірніше, найближчим часом йому доведеться шукати нову роботу. У нього з'явиться можливість професійно зайнятися гумором», - повідомило джерело в «Укравтодорі».

До слова, Порошенко також заявив, що масштабний ремонт доріг на Дніпропетровщині став можливим завдяки децентралізації.