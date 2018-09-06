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    Порошенко впевнений, що більшість українців підтримують європейський вектор розвитку України

    • Розсилка
    Порошенко впевнений, що більшість українців підтримують європейський вектор розвитку України

    «Ми дуже добре засвоїли, на жаль, на прикладі «Будапешту» ціну всяким меморандумам», - зауважив президент

    Президент Петро Порошенко наголосив на важливості проведення роботи для ухвалення змін до Конституції щодо закріплення курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

    Про це він сказав на засіданні РНБО 6 вересня.

    Як повідомляє прес-служба глави держави, президент зазначив, що більшість українців підтримують європейський вектор розвитку України.

    «Прохання - парламент має бути повністю проінформований, ми на сьогоднішній день маємо розгорнути необхідну кампанію, бо це кроки, які забезпечують реалізацію волі українського народу», - заявив президент.

    «Це має бути чіткий правовий документ найвищої сили, основний Закон нашої держави – Конституція. В Преамбулі і в зобов’язаннях кожної з гілок влади ми чітко фіксуємо необхідні завдання. Ми дуже добре засвоїли, на жаль, на прикладі «Будапешту» ціну всяким меморандумам. І обдурити український народ ми більше не дозволимо», - підкреслив глава держави.

    Раніше повідомлялося, що були оприлюдненні президентські поправки до Конституції щодо курсу України в НАТО і ЄС.

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