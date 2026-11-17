Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 5-7° тепла

Сьогодні, 17 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр» .

Вночі на Правобережжі, вдень в Україні дощі. Вітер південно-східний, в західних областях південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 2-7° тепла (вночі у східних, Сумській, Полтавській області та в Карпатах 0-5° морозу, вдень на південному заході країни та в Криму 8-13° тепла).