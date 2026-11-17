В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
фото: glavcom.ua
Сьогодні, 17 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
Вночі на Правобережжі, вдень в Україні дощі. Вітер південно-східний, в західних областях південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 2-7° тепла (вночі у східних, Сумській, Полтавській області та в Карпатах 0-5° морозу, вдень на південному заході країни та в Криму 8-13° тепла).
Прогноз погоди на 17 листопада
Укргідрометцентр
У вівторок, 17 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень 2-7° тепла, у Києві вночі та вдень 5-7° тепла.
Нагадаємо, «бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на погоду по території України впливає антициклон.
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