Порошенко задекларував майже 1 млн грн, які заробив на відсотках у своєму банку
- Сьогодні, 07:00
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Глава держави 3 травня вніс зміни до електронної декларації
Президент України Петро Порошенко задекларував дохід на суму 958 тис. грн від нарахованих відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в його майновому стані, які з’явилися 3 травня в Єдиному державному реєстрі декларацій.
Проценти були нараховані з трьох вкладів Порошенка: 556,6 тис. грн, 296,8 тис. грн і 104,7 тис. грн.
Як відомо, президент Петро Порошенко у квітні цього року задекларував майже 994,4 тис. грн доходів у вигляді відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.
МІБ створено 2008 року і його кінцевим бенефіціарним власником є Петро Порошенко.
У січні-вересні 2017 року Міжнародний інвестиційний банк збільшив чистий прибуток в 2,5 рази до 78,364 млн грн порівняно з аналогічним періодом 2016 роки (31,4 млн грн).