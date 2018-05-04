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    Порошенко задекларував майже 1 млн грн, які заробив на відсотках у своєму банку

    Глава держави 3 травня вніс зміни до електронної декларації
    Президент України Петро Порошенко задекларував дохід на суму 958 тис. грн від нарахованих відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в його майновому стані, які з’явилися 3 травня в Єдиному державному реєстрі декларацій. Проценти були нараховані з трьох
    • Сьогодні, 07:00
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Глава держави 3 травня вніс зміни до електронної декларації

    Президент України Петро Порошенко задекларував дохід на суму 958 тис. грн від нарахованих відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в його майновому стані, які з’явилися 3 травня в Єдиному державному реєстрі декларацій.

    Проценти були нараховані з трьох вкладів Порошенка: 556,6 тис. грн, 296,8 тис. грн і 104,7 тис. грн.

    Як відомо, президент Петро Порошенко у квітні цього року задекларував майже 994,4 тис. грн доходів у вигляді відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.

    МІБ створено 2008 року і його кінцевим бенефіціарним власником є Петро Порошенко.

    У січні-вересні 2017 року Міжнародний інвестиційний банк збільшив чистий прибуток в 2,5 рази до 78,364 млн грн порівняно з аналогічним періодом 2016 роки (31,4 млн грн).

    Петро Порошенко президент
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