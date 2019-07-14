Порошенко закликав молитися за мир в Україні



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Блаженнійший Святослав та Петро Порошенко

Порошенко з родиною взяли участь у прощі та богослужіннях з нагоди 30 річниці виходу Української Греко-Католицької Церкви із підпілля

Україна зараз проходить дуже непрості випробування і потребує молитви та об’єднання усього народу. Про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко сказав під час спілкування із журналістами у Зарваницькому духовному центрі на Тернопільщині. Порошенко з родиною взяли участь у прощі та богослужіннях з нагоди 30 річниці виходу Української Греко-Католицької Церкви із підпілля, які очолив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійший Святослав.

Порошенко заявив, що Україна проходить зараз дуже непрості випробування, і зараз конче потрібна молитва та допомога Господня. Він попросив у Господа та Пречистої Діви Марії принести довгоочікуваний мир на українську землю.

«Лінія фронту боротьби між добром і злом не пролягає десь на сході України, а пролягає через моє серце, – наголосив Блаженнійший Святослав. – Лінія фронту, мій блокпост, на якому я повинен буду захистити ту свободу, яку тридцять років тому, через віру, як чудо України дав нам Господь, – цю свободу мушу захистити сьогодні я. Хтось захищає із зброєю в руках, а ми з вами мусимо захистити, беручи участь в дострокових парламентських виборах. Слухайтеся голосу власного сумління, як будете робити свій вибір. Україна не просто переможе з боротьбі зі злом, але встане зі своїх недуг». Він зазначив, що 21 липня – це ще одна битва за свободу і незалежність України.

Порошенко зауважив, що для нього велика честь знову побувати у Марійському духовному центрі – одній з найвизначніших католицьких святинь світу. «Це – приїзд за покликом душі. Тут абсолютно по-іншому себе відчуваєш. І приїжджати треба не тільки на службу. Приходьте звечора. Пройдіть ходою. Подивіться на сотні тисяч свічок вночі. Це неймовірно і фантастично. Візьміть участь у спільній молитві. Це назавжди залишається у вашому серці», – сказав Порошенко.