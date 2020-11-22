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    Порошенко закликав посилювати санкційний тиск на Кремль, бо Росія – це глобальний виклик

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    П'ятий президент України Петро Порошенко закликає посилити санкції проти Кремля - Порошенко закликав посилювати санкційний тиск на Кремль, бо Росія – це глобальний виклик
    П'ятий президент України Петро Порошенко закликає посилити санкції проти Кремля

    У канадському місті Галіфакс відбувається престижний Міжнародний Безпековий Форум

    Військова агресія з боку Російської Федерації – це не тільки загроза Україні, це глобальний виклик. Агресивна політика РФ дедалі посилюється, тому потрібно продовжувати санкційний тиск на Кремль. Про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив під час онлайн-дискусії на Міжнародному Безпековому Форумі у Галіфаксі (Канада).

    «Коли ми зустрічалися з японським прем’єрміністром, то побачили, що у нас різні погляди, але один ворог – це Росія. Це – джерело нестабільності, і я впевнений, що ця ситуація є просто неприйнятною. Ми маємо боротися проти агресії, як можемо, адже кожного року вона дедалі посилюється. Ми маємо аналізувати новий список санкцій, ми маємо розуміти, що треба продовжувати боротися проти агресії РФ», – наголосив Петро Порошенко. 

    Щорічний Міжнародний Безпековий Форум у місті Галіфакс (Канада) – це провідний міжнародний майданчик у Північній Америці для обговорення найбільш важливих безпекових викликів у світі. 

    Теги: Петро Порошенко Росія санкції
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