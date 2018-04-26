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    Порошенко заявив, що чорнобильська зона має стати територією змін

    «Ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася», - зазначив президент
    Президент України Петро Порошенко заявив, що сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій. Про це він написав у четвер, 26 квітня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року. Чорнобиль назавжди залишиться незагоєною раною на серці країни, на
    • 26 Квiтня, 09:02
    • Розсилка

    «Ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася», - зазначив президент

    Президент України Петро Порошенко заявив, що сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій.

    Про це він написав у четвер, 26 квітня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року. Чорнобиль назавжди залишиться незагоєною раною на серці країни, на серцях мільйонів людей… І сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася», - зазначив президент.

    Порошенко підкреслив, що Україна повинна «винести урок з тих подій», зауваживши, що чорнобильська зона має стати «територією змін».

    Нагадаємо, 26 квітня в Україні відзначають День пам’яті Чорнобильської трагедії.

    У ніч на 26 квітня у Києві родичі ліквідаторів, їх друзі та колеги вшанували пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі, прийшовши до Меморіального кургану «Героям Чорнобиля».

     Читайте також: Епіцентр чорнобильської катастрофи. 32 роки потому

    Петро Порошенко катастрофа ЧАЕС Чорнобильська зона
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