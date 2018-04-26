Порошенко заявив, що чорнобильська зона має стати територією змін

«Ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася», - зазначив президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій. Про це він написав у четвер, 26 квітня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року. Чорнобиль назавжди залишиться незагоєною раною на серці країни, на



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«Ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася», - зазначив президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій.

Про це він написав у четвер, 26 квітня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року. Чорнобиль назавжди залишиться незагоєною раною на серці країни, на серцях мільйонів людей… І сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася», - зазначив президент.

Порошенко підкреслив, що Україна повинна «винести урок з тих подій», зауваживши, що чорнобильська зона має стати «територією змін».

Нагадаємо, 26 квітня в Україні відзначають День пам’яті Чорнобильської трагедії.

У ніч на 26 квітня у Києві родичі ліквідаторів, їх друзі та колеги вшанували пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі, прийшовши до Меморіального кургану «Героям Чорнобиля».

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