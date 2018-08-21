Російські тюремники примусово годуватимуть Сенцова в разі загрози життю



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Олег Сенцов голодує 100 днів

Мельников заявив, що «не вважає голодування ефективним способом відстоювання своїх прав»

Українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова, який голодує вже 100 днів, почнуть примусово годувати у разі, якщо відмова від їжі загрожуватиме його життю.

Про це заявив відповідальний секретар громадської наглядової комісії Москви Іван Мельников, передає «Интерфакс».

«100 днів голодування — це дуже важко. Він, звичайно, повинен вживати суміші, інакше би вже помер. У Федеральній службі виконання покарань є свій регламент. І якщо його життю буде загрожувати небезпека, то його годуватимуть примусово», — сказав Мельников.

Він також заявив, що не вважає голодування ефективним способом відстоювання своїх прав.

«Але треба розуміти, що Сенцов в цьому випадку йде на принцип», — сказав секретар ГНК.

Нагадаємо, 21 серпня виповнюється 100 днів від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів.

14 серпня Олег Сенцов розповів російській правозахисниці Зої Свєтовій, яка їздила до нього в колонію, що його стан «передкритичний».

Активісти в Україні та десятках країн світу оголосили про проведення в сотий день голодування Сенцова акцій на його підтримку. Український ПЕН спільно з Центром громадянських свобод проведе акцію біля посольства Росії в Києві.

Окрім України, акції «Солідарність з Олегом Сенцовим» одночасно відбудуться у Великій Британії, Кенії, Швеції, Данії та США. Чеські кінематографісти оголосили 21 серпня днем початку «ланцюгового» голодування на підтримку українського режисера з Криму Олега Сенцова.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус закликав Росію негайно звільнити Сенцова, який понад три місяці голодує в російській колонії.

Нагадаємо, у Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити Сенцова.

Сестра Сенцова Наталія Каплан заявила, що Олег не буде просити помилування у Путіна.