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    Порошенко зізнався німецьким журналістам, що не любить гроші

    На прохання доповнити речення «Я люблю гроші, бо…» президент заявив, що «не любить гроші»
    Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні «жоден олігарх не може сподіватися на привілеї» і запевнив, що «не любить гроші».  Про це глава держави заявив в інтерв’ю німецькому виданню Focus. На запитання, чи важко руйнувати потужні олігархічні кола в Україні, будучи самому олігархом, Порошенко зазначив:
    • Сьогодні, 09:14
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    На прохання доповнити речення «Я люблю гроші, бо…» президент заявив, що «не любить гроші»

    Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні «жоден олігарх не може сподіватися на привілеї» і запевнив, що «не любить гроші». 

    Про це глава держави заявив в інтерв’ю німецькому виданню Focus.

    На запитання, чи важко руйнувати потужні олігархічні кола в Україні, будучи самому олігархом, Порошенко зазначив: «Тут у мене немає ніяких стримувань».

    «За 4 роки, що минули,  я показав, що жоден олігарх не може сподіватися на привілеї. Навпаки. Мене атакують деякі олігархи, які поширюють про мене фейкові новини через ЗМІ», - заявив він.

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    На прохання доповнити речення «Я люблю гроші, бо…» президент заявив, що «не любить гроші», а на прохання доповнити речення «Коли я порівнюю мою кар’єру політика та підприємця»: «Я б сказав, що роблю все можливе у бізнесі і значно більше – як політик, тому що від цього залежить доля цього великого народу».

    «Якщо необхідно, я віддам за нього навіть своє життя», - додав він.

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