Порошенко зізнався німецьким журналістам, що не любить гроші
- Сьогодні, 09:14
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На прохання доповнити речення «Я люблю гроші, бо…» президент заявив, що «не любить гроші»
Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні «жоден олігарх не може сподіватися на привілеї» і запевнив, що «не любить гроші».
Про це глава держави заявив в інтерв’ю німецькому виданню Focus.
На запитання, чи важко руйнувати потужні олігархічні кола в Україні, будучи самому олігархом, Порошенко зазначив: «Тут у мене немає ніяких стримувань».
«За 4 роки, що минули, я показав, що жоден олігарх не може сподіватися на привілеї. Навпаки. Мене атакують деякі олігархи, які поширюють про мене фейкові новини через ЗМІ», - заявив він.
На прохання доповнити речення «Я люблю гроші, бо…» президент заявив, що «не любить гроші», а на прохання доповнити речення «Коли я порівнюю мою кар’єру політика та підприємця»: «Я б сказав, що роблю все можливе у бізнесі і значно більше – як політик, тому що від цього залежить доля цього великого народу».
«Якщо необхідно, я віддам за нього навіть своє життя», - додав він.