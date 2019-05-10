Порошенко зустрінеться із генсеком НАТО



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13-14 травня Порошенко перебуватиме в Брюсселі

Це буде остання зустріч Порошенка з генсеком НАТО на посаді глави української держави цієї каденції

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 13 травня проведе в штаб-квартирі організації зустріч із президентом України Петром Порошенком.

Про це повідомила у п'ятницю прес-служба штаб-квартири Північноатлантичного альянсу.

Зазначається, що після зустрічі спілкування з пресою не передбачено.

Це буде остання зустріч Порошенка з генсеком НАТО на посаді глави української держави цієї каденції. Незабаром на цій посаді його змінить новообраний президент Володимир Зеленський.

Планується, що 13-14 травня Порошенко перебуватиме в Брюсселі, де візьме участь у ряді заходів, приурочених до 10-річчя Східного партнерства.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що після завершення президентської каденції залишається в політиці для захисту європейського та євроатлантичного курсу України.

Джерело: Інтерфакс-Україна