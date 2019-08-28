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    Порошенко зустрівся з керівництвом Атлантичної ради та представниками Конгресу США

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    <p>Порошенко відзначив критичну важливість збереження принципу &laquo;нічого про Україну без України&raquo;</p> - Порошенко зустрівся з керівництвом Атлантичної ради та представниками Конгресу США

    Порошенко відзначив критичну важливість збереження принципу «нічого про Україну без України»

    Фото: пресслужба партії «ЄС»

    На зустрічі було наголошено на твердій двопартійній і двопалатній підтримці Вашингтону у справі протидії російській агресії

    П’ятий президент України, голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з керівництвом Атлантичної Ради та представниками Конгресу США.

    Про це 28 серпня повідомляє пресслужба партії «ЄС».

    Зазначається, що в ході зустрічі було підтверджено важливість подальшого зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США

    «Сторони відзначили значення України для сталого та ефективного миру, безпеки і стабільності Європи та країн Вільного Світу, а також важливість незмінного руху держави шляхом європейської і євроатлантичної інтеграції. Наголошено на твердій двопартійній і двопалатній підтримці Вашингтону у справі протидії російській агресії та забезпечення відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави», - заявили у пресслужбі.

    Повідомляється, що Порошенко відзначив критичну важливість збереження принципу «нічого про Україну без України».

    Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів зустріч з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

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