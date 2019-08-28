Порошенко зустрівся з керівництвом Атлантичної ради та представниками Конгресу США



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Порошенко відзначив критичну важливість збереження принципу «нічого про Україну без України» Фото: пресслужба партії «ЄС»

На зустрічі було наголошено на твердій двопартійній і двопалатній підтримці Вашингтону у справі протидії російській агресії

П’ятий президент України, голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з керівництвом Атлантичної Ради та представниками Конгресу США.

Про це 28 серпня повідомляє пресслужба партії «ЄС».

Зазначається, що в ході зустрічі було підтверджено важливість подальшого зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США

«Сторони відзначили значення України для сталого та ефективного миру, безпеки і стабільності Європи та країн Вільного Світу, а також важливість незмінного руху держави шляхом європейської і євроатлантичної інтеграції. Наголошено на твердій двопартійній і двопалатній підтримці Вашингтону у справі протидії російській агресії та забезпечення відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави», - заявили у пресслужбі.

Повідомляється, що Порошенко відзначив критичну важливість збереження принципу «нічого про Україну без України».

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів зустріч з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.