Порошенко зустрівся з лідерами української діаспори: про що йшлося на зустрічі



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Лідери української діаспори запевнили, що будуть пильно спостерігати за процесами в Україні

Президент України у 2014-19 рр. Петро Порошенко зустрівся із президентом Світового конгресу українців Павлом Гродом та президентом Українського конгресового комітету Америки Андрієм Футеєм.

Про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.

«Спершу хотів би подякувати за потужну підтримку протягом 5 років. Я це відчував. Ми дійсно спільно працювати. І можна оголосити, що без цієї потужної підтримки ми би не трималися гідно», - сказав Петро Порошенко.

Лідери української діаспори запевнили, що будуть пильно спостерігати за процесами в Україні і висловили сподівання, що держава буде й далі рухатися курсом європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також вони зауважили, що Україна є доросла, демократична й успішна держава. І подякували Петру Порошенку за те, що він забезпечив прозорі і демократичні вибори.

«За останні 5 років це найкраще в історії Світового конгресу українців. Це конкретні питання – це є вхід України в ЄС, відкриті ринки в Канаді, в Ізраїлі, в інших країнах, де українська економіка тепер має нагоду через зони вільної торгівлі, щоб тепер нові ринки для себе відкривати. Очевидно, євроатлантичний вектор дуже важливий. Це те, щоб була економічна стабілізація. Загально щодо церкви ми як світова діаспора дуже вболіваємо і хочемо бачити об’єднану українську церкву. І за останні часи отримали Томос і об’єднання Української православної церкви», - заявив за підсумками зустрічі президент Світового конгресу українців Павло Грод.