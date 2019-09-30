  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенку призначили допит на поліграфі

    • Розсилка
    П'ятий президент України Петро Порошенко&nbsp; - Порошенку призначили допит на поліграфі
    П'ятий президент України Петро Порошенко 

    Дослідження на поліграфі призначено на 1 жовтня

    П'ятий президент України Петро Порошенко пройде психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу інституту в понеділок, 30 вересня.

    «Так, дійсно, таке дослідження (психофізіологічне із застосуванням поліграфа. - ред.) призначено на завтра, 1 жовтня. Але більше, крім тієї інформації, що її призначено, сказати не можемо», - відповіли в установі і відзначили, що на цей час невідомо, з'явиться Порошенко на дослідження чи ні.

    Читайте також

    Крім того, у прес-службі зазначили, що всі деталі можуть бути розголошені тільки з дозволу слідчих органів.

    Також цю інформацію підтвердив колишній перший заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрій Портнов.

    «Петре Порошенко, завтра, 1 жовтня, о 10:00 у Київському інституті судових експертиз у Вас санкціонована судом процедура поліграфа. Паспорт при собі», - написав Портнов у Facebook.

    Як відомо, Порошенко раніше вже приходив на допит у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий». 

    Нагадаємо, що Порошенко не довіряє ДБР і хоче пройти поліграф в прямому ефірі.

    У серпні Портнов подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти п’ятого президента України Петра Порошенка, його політичної сили «Європейська солідарність» і телеканалу «Прямий».

    Адвокат Порошенка назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.

    Читайте також
    Петро Порошенко Європейська солідарність допит розслідування Державне бюро розслідувань президент Андрій Портнов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ