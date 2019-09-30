Порошенку призначили допит на поліграфі



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П'ятий президент України Петро Порошенко

Дослідження на поліграфі призначено на 1 жовтня

П'ятий президент України Петро Порошенко пройде психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу інституту в понеділок, 30 вересня.

«Так, дійсно, таке дослідження (психофізіологічне із застосуванням поліграфа. - ред.) призначено на завтра, 1 жовтня. Але більше, крім тієї інформації, що її призначено, сказати не можемо», - відповіли в установі і відзначили, що на цей час невідомо, з'явиться Порошенко на дослідження чи ні.

Крім того, у прес-службі зазначили, що всі деталі можуть бути розголошені тільки з дозволу слідчих органів.

Також цю інформацію підтвердив колишній перший заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрій Портнов.

«Петре Порошенко, завтра, 1 жовтня, о 10:00 у Київському інституті судових експертиз у Вас санкціонована судом процедура поліграфа. Паспорт при собі», - написав Портнов у Facebook.

Як відомо, Порошенко раніше вже приходив на допит у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».

Нагадаємо, що Порошенко не довіряє ДБР і хоче пройти поліграф в прямому ефірі.

У серпні Портнов подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти п’ятого президента України Петра Порошенка, його політичної сили «Європейська солідарність» і телеканалу «Прямий».

Адвокат Порошенка назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.