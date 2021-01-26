Портрет Путіна на рублях. У Росії придумали, як зупинити девальвацію?

Російський сенатор запропонував зобразити президента на грошах, бо це є символом державної політики

Російський сенатор Сергій Калашніков запропонував зобразити президента Путіна на п'ятитисячній купюрі. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що так парламентар відреагував на ініціативу Мінфіну США помістити на 20-доларову банкноту зображення темношкірої активістки Гаррієт Табмен.

Калашников вважає, що зображення на купюрах є певним символом державної політики і пропозиція американського Мінфіну може говорити про спробу приховати актуальні політичні проблеми.

«Я вважаю, що на купюрах можна зображувати лише якісь міста, бо якщо на грошах з’явиться Ленін ‒ це один символ, хтось ще ‒ інший символ, тому варто внести закон і зобразити на п'ятитисячній купюрі Володимира Володимировича Путіна», ‒ заявив Калашніков.

До відома, у сучасній Росії на банкнотах прийнято зображувати пам'ятки, об'єкти історичної спадщини, пам'ятники і знакові споруди. Винятком є сувенірна купюра 100 рублів, випущена до чемпіонату світу з футболу в 2018 році ‒ на її лицьовий бік помістили видатного радянського футболіста Льва Яшина.

Наразі на лицьовому боці п'ятитисячної купюри, що вийшла в обіг в 2006 році, зображений пам'ятник генерал-губернатору Миколі Муравйову-Амурському на тлі Хабаровської скелі, на зворотному – міст через Амур.

До слова, на початку минулого року російський рубль впав до рівнів лютого-березня 2016 року щодо долара США та євро. На його падіння вплинуло здешевлення нафти через її надлишок у світі. Курс рубля склав 72,8025 руб/$.

До кінця року, 31 грудня, російська валюта ще опустилася у відношенні до долара: її падіння склало 16,7% до долара і 24,1% до євро у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. На закритті торгів 30 грудня курс долара виріс на 0,51%, до 74,42 руб., курс євро ‒ на 0,93%, до 91,52 руб.

На закритті 2019 року долар коштував 61,99 руб. Пік 2020 року був зафіксований в березні ‒ 81,97 руб. (+ 32,2%).

Євро в кінці 2019 року було на рівні 69,47 руб. Річний пік був у листопаді, коли євро подорожчав на 35,5%, до 94,14 руб.