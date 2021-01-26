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    Думки вголос

    Путіну інтернет приносять помічники

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путіну інтернет приносять помічники

    Путін сам увірував у власну пропаганду і гадки не має, що відбувається

    Мовою оригіналу

    «Не смотрел фильм, но ЛИСТАЛ видеоподборки, которые принесли помощники.»

    Это все, что нужно знать про великого и могучего ПУ.

    Он ЛИСТАЕТ интернет.

    Интернет ему ПРИНОСЯТ помощники.

    ****

    Вы обратили внимание на одну важную деталь? В его дворце есть все, что угодно. И казино, и шест для стриптиза,  и комната с игрушечными машинками, и аквадискотека… Но там нет рабочего  кабинета. 

    В его спальне есть огромная тумба с выдвижным телевизором. Но там нет компьютерного столика!

    Человек живет в параллельной реальности , которую создали для него Соловьевы/Киселевы.

    Он сам уверовал в собственную пропаганду и понятия не имеет, что происходит.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія пропаганда Путін інтернет
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