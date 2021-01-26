Путіну інтернет приносять помічники

Путін сам увірував у власну пропаганду і гадки не має, що відбувається

Мовою оригіналу

«Не смотрел фильм, но ЛИСТАЛ видеоподборки, которые принесли помощники.»

Это все, что нужно знать про великого и могучего ПУ.

Он ЛИСТАЕТ интернет.

Интернет ему ПРИНОСЯТ помощники.

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Вы обратили внимание на одну важную деталь? В его дворце есть все, что угодно. И казино, и шест для стриптиза, и комната с игрушечными машинками, и аквадискотека… Но там нет рабочего кабинета.

В его спальне есть огромная тумба с выдвижным телевизором. Но там нет компьютерного столика!

Человек живет в параллельной реальности , которую создали для него Соловьевы/Киселевы.

Он сам уверовал в собственную пропаганду и понятия не имеет, что происходит.

Джерело: блог Олени Яхно

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