Путіну інтернет приносять помічники
Путін сам увірував у власну пропаганду і гадки не має, що відбувається
Мовою оригіналу
«Не смотрел фильм, но ЛИСТАЛ видеоподборки, которые принесли помощники.»
Это все, что нужно знать про великого и могучего ПУ.
Он ЛИСТАЕТ интернет.
Интернет ему ПРИНОСЯТ помощники.
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Вы обратили внимание на одну важную деталь? В его дворце есть все, что угодно. И казино, и шест для стриптиза, и комната с игрушечными машинками, и аквадискотека… Но там нет рабочего кабинета.
В его спальне есть огромная тумба с выдвижным телевизором. Но там нет компьютерного столика!
Человек живет в параллельной реальности , которую создали для него Соловьевы/Киселевы.
Он сам уверовал в собственную пропаганду и понятия не имеет, что происходит.
Джерело: блог Олени Яхно