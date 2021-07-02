На Луганщині презентували два маршрути для туристів (фото)

У кожному районі представили визначні об’єкти, які мають викликати інтерес місцевих туристів

На Луганщині презентувала перші два із шести маршрутів, розроблених у межах програми розвитку туризму. Про це повідомляє Укрінформ.

«На сьогодні ми розробили шість туристичних маршрутів. Вони насамперед мають знайомити з нашим історичним минулим, потім з культурою і традиціями, з нашими звичаями. Але ми, крім цього, ще перейнялися розбудовою туристичної інфраструктури і туристичного бізнесу у такий спосіб, щоб на туристичних маршрутах можна було заробляти. Ці кошти дадуть змогу нам належним чином утримувати об’єкти культурної спадщини», – зазначила за підсумками промотуру заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська.

Відомо, що в кожному районі представили по три визначні об’єкти, які мають викликати інтерес місцевих туристів. У Щастинському районі – це геологічна пам’ятка природи «Баранячі лоби», унікальні скельні відслонення крейди висотою 50 метрів віком до 80 мільйонів років.

У Новоайдарському краєзнавчому музеї гості побачили унікальну експозицію жіночих костюмів місцевого населення XVIII – початку XX століть, яка розміщена на спеціально для цього розробленому подіумі. Третім об’єктом став «бурштиновий» храм, ікони якого виконані з використанням рівненського бурштину.

У Старобільську журналісти мали змогу відвідати жіночий монастир «Усіх скорботних радість». Він став відомий усій Європі після досліджень луганських істориків, які встановили, що після захоплення у 1939 році Польщі НКВД влаштувала в цьому монастирі концтабір для утримання майже п’яти тисяч офіцерів Війська Польського, яких згодом розстріляли.

Також відбулося ознайомлення з купецькою та церковною архітектурою колишнього повітового міста, а також із оригінальними пам’ятниками ранньої радянської доби.

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