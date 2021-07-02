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    На Луганщині презентували два маршрути для туристів (фото)

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    Туристичні маршрути продумані таким чином, що мають приносити кошти - На Луганщині презентували два маршрути для туристів (фото)
    Туристичні маршрути продумані таким чином, що мають приносити кошти
    Фото: Укрінформ

    У кожному районі представили визначні об’єкти, які мають викликати інтерес місцевих туристів

    На Луганщині презентувала перші два із шести маршрутів, розроблених у межах програми розвитку туризму. Про це повідомляє Укрінформ.

    «На сьогодні ми розробили шість туристичних маршрутів. Вони насамперед мають знайомити з нашим історичним минулим, потім з культурою і традиціями, з нашими звичаями. Але ми, крім цього, ще перейнялися розбудовою туристичної інфраструктури і туристичного бізнесу у такий спосіб, щоб на туристичних маршрутах можна було заробляти. Ці кошти дадуть змогу нам належним чином утримувати об’єкти культурної спадщини», – зазначила за підсумками промотуру заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська.

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    На Луганщині презентували два маршрути для туристів (фото)
    На Луганщині презентували два маршрути для туристів (фото)
    На Луганщині презентували два маршрути для туристів (фото)
    На Луганщині презентували два маршрути для туристів (фото)
    На Луганщині презентували два маршрути для туристів (фото)
    На Луганщині презентували два маршрути для туристів (фото)
    На Луганщині презентували два маршрути для туристів (фото)
    На Луганщині презентували два маршрути для туристів (фото)
    На Луганщині презентували два маршрути для туристів (фото)
    Фото: Укрінформ

    Відомо, що в кожному районі представили по три визначні об’єкти, які мають викликати інтерес місцевих туристів. У Щастинському районі – це геологічна пам’ятка природи «Баранячі лоби», унікальні скельні відслонення крейди висотою 50 метрів віком до 80 мільйонів років.

    У Новоайдарському краєзнавчому музеї гості побачили унікальну експозицію жіночих костюмів місцевого населення XVIII – початку XX століть, яка розміщена на спеціально для цього розробленому подіумі. Третім об’єктом став «бурштиновий» храм, ікони якого виконані з використанням рівненського бурштину.

    У Старобільську журналісти мали змогу відвідати жіночий монастир «Усіх скорботних радість». Він став відомий усій Європі після досліджень луганських істориків, які встановили, що після захоплення у 1939 році Польщі НКВД влаштувала в цьому монастирі концтабір для утримання майже п’яти тисяч офіцерів Війська Польського, яких згодом розстріляли.

    Також відбулося ознайомлення з купецькою та церковною архітектурою колишнього повітового міста, а також із оригінальними пам’ятниками ранньої радянської доби.

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    Теги: Луганщина туризм архітектура
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    На Луганщині презентували два маршрути для туристів (фото)