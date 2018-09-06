Посадовця Міноборони, який злив секретну інформацію росіянам, запроторили до тюрми на чотири роки



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Сергій Лазарєв під час затримання співробітниками СБУ

Інженера Лазарєва судили за статтею «державна зрада»

Колегія суддів Фастівського міськрайонного суду Київської області визнала винним інженера військового представництва Міністерства оборони України №615 Сергія Лазарєва у державній зраді (ч. 2 ст.28, ч.1 ст.111 КК України) і призначила покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі без конфіскації майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 3 вересня.

Обвинувачений, сповідуючи ідеї проросійської спрямованості та «русского мира» і з мотивів отримати преференції в оформленні пенсії на території Російської Федерації, у листопаді 2017 року передав представнику Росії секретну інформацію військового характеру.

Зокрема, це відомості щодо укомплектування літаків, які стоять на озброєнні в Збройних Силах України; державних підприємств, які здійснюють ремонт вказаної техніки; функціональні обов'язки співробітників та організаційно-штатні структури військового представництва Міністерства оборони України № 615; військових частин - замовників ремонтних робіт авіаційної техніки, а також видів авіаційної техніки, якими укомплектовані військові підрозділи Збройних Сил України.

20 квітня співробітники СБУ затримали Лазарєва за місцем його проживання. Спецслужби також виявили, що за сприяння співробітника розвідки РФ працівник Міноборони отримав посвідку на проживання в Росії та переоформив військову пенсію для її отримання в РФ.

Лазарєв пішов на угоду про визнання винуватості, текст якої у підсумку затвердив Фастівський міськрайоннй суд. Згідно з нею, було узгоджено покарання за ч. 2 ст.28, ч.1 ст.111 КК України, виходячи з вимог ст.69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк чотири роки без конфіскації майна.

Крім цього, Лазарєв під час досудового розслідування добровільно надав показання проти спільника з Росії, якому злив секретну військову інформацію.