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    «Посигналив кортежу Зеленського». Поліція виписала попередження нардепу від партії Порошенка

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    Розмову з правоохоронцями депутат транслював у прямому ефірі - «Посигналив кортежу Зеленського». Поліція виписала попередження нардепу від партії Порошенка
    Розмову з правоохоронцями депутат транслював у прямому ефірі
    Скріншот з відео

    Депутат «подав звуковий сигнал в населеному пункті без потреби»

    Співробітники Національної поліції України виписали попередження народному депутату України Володимиру Ар’єву («Європейська солідарність») через порушення Правил дорожнього руху.

    Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Ар’єва, він посигналив під час руху кортежу президента Володимира Зеленського, «який складався з понад 20 машин».

    Розмову з правоохоронцями депутат транслював у прямому ефірі в соцмережі.

    Згодом він додав у коментарі фото протоколу поліції, де вказується, що «водій, керуючи автомобілем по вулиці Хрещатик, подав звуковий сигнал в населеному пункті без потреби».

    За це Ар’єву винесено попередження.

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    Зазначимо, у пункті 9.5 Правил дорожнього руху вказано, що «Подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді (ДТП)».

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    Теги: Європейська солідарність Київ депутат ПДР дорожній рух автомобіль Володимир Зеленський Хрещатик
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