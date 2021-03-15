«Посигналив кортежу Зеленського». Поліція виписала попередження нардепу від партії Порошенка

«Посигналив кортежу Зеленського». Поліція виписала попередження нардепу від партії Порошенкадокумент
Депутат «подав звуковий сигнал в населеному пункті без потреби»
Співробітники Національної поліції України виписали попередження народному депутату України Володимиру Ар’єву («Європейська солідарність») через порушення Правил дорожнього руху.
Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За словами Ар’єва, він посигналив під час руху кортежу президента Володимира Зеленського, «який складався з понад 20 машин».
Розмову з правоохоронцями депутат транслював у прямому ефірі в соцмережі.
Згодом він додав у коментарі фото протоколу поліції, де вказується, що «водій, керуючи автомобілем по вулиці Хрещатик, подав звуковий сигнал в населеному пункті без потреби».
За це Ар’єву винесено попередження.
Зазначимо, у пункті 9.5 Правил дорожнього руху вказано, що «Подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді (ДТП)».