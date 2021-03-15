«Посигналив кортежу Зеленського». Поліція виписала попередження нардепу від партії Порошенка

Розмову з правоохоронцями депутат транслював у прямому ефірі

Депутат «подав звуковий сигнал в населеному пункті без потреби»

Співробітники Національної поліції України виписали попередження народному депутату України Володимиру Ар’єву («Європейська солідарність») через порушення Правил дорожнього руху.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ар’єва, він посигналив під час руху кортежу президента Володимира Зеленського, «який складався з понад 20 машин».

Розмову з правоохоронцями депутат транслював у прямому ефірі в соцмережі.

Згодом він додав у коментарі фото протоколу поліції, де вказується, що «водій, керуючи автомобілем по вулиці Хрещатик, подав звуковий сигнал в населеному пункті без потреби».

За це Ар’єву винесено попередження.

Зазначимо, у пункті 9.5 Правил дорожнього руху вказано, що «Подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді (ДТП)».