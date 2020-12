Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії – ЗМІ

Посли країн ЄС у середу ,16 грудня, схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

«Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії ще на 6 місяців», – написав журналіст.

EU ambassadors have approved the roll-over of the economic sanctions on #Russia for another 6 months. #Ukraine #Crimea