Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії – ЗМІ

Продовження санкцій тепер має бути затверджене Радою ЄС

Посли країн ЄС у середу ,16 грудня, схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

«Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії ще на 6 місяців», – написав журналіст.

EU ambassadors have approved the roll-over of the economic sanctions on #Russia for another 6 months. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2020

Продовження санкцій тепер має бути затверджене Радою ЄС. Рішення набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Дія чинного пакету санкцій минала 31 січня 2021 року, отже, обмежувальні заходи продовжено до 31 липня 2021 року.

Санкції ЄС проти РФ були введені 2014 року у відповідь на агресію Росії проти України. Санкції націлені на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори російської економіки, також вони направлені проти фізичних та юридичних осіб. У Брюсселі запевнили, що санкції збережуться до повного виконання Росією Мінських угод.

Росія окупувала Крим та частину Донбасу у 2014 році, створивши на сході України маріонеткові терористичні утворення «ЛДНР».

Україна, ЄС, США, Японія у відповідь на агресію РФ проти України ввели секторальні і персональні економічні антиросійські санкції.