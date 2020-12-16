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    Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії – ЗМІ

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    Обмежувальні заходи продовжено до 31 липня 2021 року - Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії – ЗМІ
    Обмежувальні заходи продовжено до 31 липня 2021 року
    Фото: Dimitris Avramopoulos/Flickr

    Продовження санкцій тепер має бути затверджене Радою ЄС

    Посли країн ЄС у середу ,16 грудня, схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк. 

    «Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії ще на 6 місяців», – написав журналіст.

    Продовження санкцій тепер має бути затверджене Радою ЄС. Рішення набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС. 

    Дія чинного пакету санкцій минала 31 січня 2021 року, отже, обмежувальні заходи продовжено до 31 липня 2021 року.

    Санкції ЄС проти РФ були введені 2014 року у відповідь на агресію Росії проти України.  Санкції націлені на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори російської економіки, також вони направлені проти фізичних та юридичних осіб. У Брюсселі запевнили, що санкції збережуться до повного виконання Росією Мінських угод.

    Росія окупувала Крим та частину Донбасу у 2014 році, створивши на сході України маріонеткові терористичні утворення «ЛДНР». 

    Україна, ЄС, США, Японія у відповідь на агресію РФ проти України ввели секторальні і персональні економічні антиросійські санкції.

    Теги: ЄС Росія Україна
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