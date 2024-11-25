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Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада

Ірина Бура
glavcom.ua
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Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Прогноз погоди на 25 листопада
фото: glavcom.ua

Синоптики прогнозують місцями ожеледицю

Погода в Україні у понеділок, 25 листопада, буде хмарною з проясненями. Без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Згідно з прогнозом, у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця. У Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер південно-східний, на сході та півдні країни північний, 5-10 м/с, у південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

 

Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від -2 до +7°C. Вночі температура в Україні буде від -2 до -7°C.

Прогноз погоди на 25 листопада
Прогноз погоди на 25 листопада
Фото: Укргідрометцентр

На Київщині передбачається хмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від -2 до -7°C, вдень від +3 до -2°C.

У Києві вночі очікується від -4 до -6°C, вдень до +2°C.

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Теги: Київ Укргідрометцентр Київщина Україна вітер погода

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