Головна Новини
search button user button menu button

У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Вибухи в районі Калуги пролунали після опівночі
фото з російських пабліків

На території промислового підприємства виникло займання

У Курській та Калузькій областях у ніч проти 25 листопада пролунали вибухи, після ударів дронів загорілася нафтобаза «Калуганафтопродукт». Про це повідомили губернатори Калузької та Курської областей Владислав Шапша та Олексій Смірнов.

Відомо, що вибухи в районі Калуги пролунали після опівночі, після чого в місцевих пабліках з'явилася інформація про приліт по калузькій нафтобазі «Калуганафтопродукт». 

За словами губернатора, цієї ночі на околиці Калуги силами протиповітряної оборони «було знищено 3 БПЛА».

Також він стверджує, що на місці падіння уламків БПЛА на території промислового підприємства виникло займання.

Губернатор додав, що попередньо обійшлося без постраждалих, й «на місці працюють співробітники МНС та оперативна група».

У мережі також повідомили, що крім ураження нафтобази в Калузі було атаковано і приладобудівний завод «Тайфун», який пов'язаний із військово-промисловим комплексом Росії. Однак офіційної інформації від місцевої влади поки не надходило.

Нагадаємо, у Курську пізно ввечері 23 листопада оголосили ракетну небезпеку. Моніторингові канали росіян повідомили про потужні вибухи. Очевидці в місцевих Telegram-каналах стверджували, що звуки вибухів чутно не тільки в Курську, але й у Курчатові, де розташована атомна електростанція.

До слова, 20 листопада, росіяни почали повідомляти про удари ракетами Storm Shadow по Курській області. Фото з нібито уламками з'явилися в одному з місцевих пабліків Курщини.

Перед цим газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

Як повідомлялося, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це писало Le Figaro, однак згодом інформація про дозвіл зникла з відповідної публікації.

А раніше журналісти повідомляли, що операція ЗСУ в Курській області Росії показала здатність українських бійців перемагати сили ворога, що чисельно переважають, а також змусила РФ перекинути приблизно 50 000 загарбників у російський регіон.

Окрім того, Курська операція таки спромоглася окрім військово-політичних цілей досягнути ще й чисто військові, змусивши командування ЗС РФ відтягнути біля 50 тисяч особового складу та техніку на Курщину зі Сходу нашої країни, а також упередила наступ ворога з півночі, порушивши підготовку та злагодження угруповання московитих у цьому районі.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».

Читайте також:

Теги: Курщина ворог завод війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Побратими із прапором десантно-штурмових військ
Військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки
26 жовтня, 21:13
Головні події ночі проти 2 листопада
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
2 листопада, 07:00
Philip Morris іде з німецького ринку
Європейці відмовляють від цигарок? Тютюновий гігант прийняв стратегічне рішення
31 жовтня, 09:58
Одне влучання - у житловий будинок. 71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес
Росіяни вдарили по Харкову балістикою, пошкоджені десятки будинків
1 листопада, 18:05
Війська РФ бомблять КАБами та гатять з артилерії й дронів по своїх селах. Горить будівля у селі Козача Локня Суджанського району Курщини
«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани
22 листопада, 21:17
Триває 997-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 16 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
16 листопада, 08:11
Окупанти просунулись біля кількох населених пунктів
Аналітики Deep State повідомили, де просунувся ворог
19 листопада, 05:32
ГУР закликає довіряти інформації лише з офіційних ресурсів
Розвідка попередила про масовану інформаційно-психологічну атаку проти України
20 листопада, 15:05
Столиця демонтує 47 об’єктів, які пов’язані із Росією та СРСР
Столиця демонтує 47 об’єктів, які пов’язані із Росією та СРСР
22 листопада, 10:36

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 листопада 2024
16K
Командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса
12K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
9404
Скільки українців повернулися в окупований Маріуполь: нардеп озвучив жахливі цифри
7581
Путін вигадав новий спосіб заохочення росіян до участі у війні

Новини

У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30
Вночі над Києвом ППО знищила понад десяток безпілотників – КМВА
Вчора, 07:35

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua