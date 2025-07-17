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Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
Згодом відстрочку у «Резерв+» зможуть отримати родини, які виховують дитину з інвалідністю
фото з відкритих джерел

Відстрочку зможуть отримати працівники освіти та особи, одружені з людьми з інвалідністю

Наприкінці липня – на початку серпня у застосунку «Резерв+» зʼявляться нові відстрочки для педагогів та осіб, які одружені на людині з інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

Так, відстрочки зможуть отримати:

  • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти – якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
  • громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю першої чи другої групи – якщо статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та Державного реєстру актів цивільного стану громадян. 

Чиновниця наголосила, що згодом відстрочку у «Резерв+» зможуть отримати родини, які виховують дитину з інвалідністю. «Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн – без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій», – додала вона.

Нагадаємо, Міноборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18-24». 30 червня Кабмін зареєстрував документ у Верховній Раді.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 24 травня ухвалив зміни до порядку проведення призову, якими унормував надання відстрочки від мобілізації на один рік педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Уточнено, хто саме може претендувати на відстрочку, за яких умов і які документи для цього потрібно подавати.

Раніше у застосунку «Резерв+» зʼявилися дві нові підстави для відстрочки. За інформацією Міністерства оборони, їх можуть отримати особи з тимчасовою непридатністю до служби за результатами ВЛК та батьки неповнолітніх дітей, якщо дружина або чоловік служить у ЗСУ.

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Теги: мобілізація Міноборони

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