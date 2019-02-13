Посол Норвегії відвідав прифронтову Луганщину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад 12 лютого відвідав Луганську область

Члени делегації ознайомилися з роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду Станиця Луганська

Надзвичайний і повноважний посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад і представники Норвезької ради у справах біженців з робочим візитом відвідали Луганську область в районі проведення Операції об'єднаних сил. Про це в середу, 13 лютого, інформує прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що іноземна делегація здійснила поїздку на єдиний чинний на Луганщині контрольний пункт в'їзду-виїзду Станиця Луганська.

Про ситуацію в межах гуманітарного дорожнього коридору через лінію розмежування розповів перший заступник начальника Лисичанського прикордонного загону зі складу об'єднаних сил Сергій Соколовський.

Він зазначив, що завдяки міжнародній співпраці проведена реконструкція контрольного пункту, що дозволило збільшити кількість робочих місць із перевірки паспортних документів і значно прискорити пропускні операції, завдяки чому зменшилися накопичення людей перед КПВВ. Крім поліпшення умов перетину лінії розмежування громадянами, це дозволило підвищити їхню безпеку і зменшити час проходження контрольних процедур.

Загалом, представники делегації ознайомилися з порядком перетину лінії розмежування, рівнем пасажиропотоку і особливостями роботи цього КПВВ.