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    Посол Норвегії відвідав прифронтову Луганщину

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    Посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад 12 лютого відвідав Луганську область - Посол Норвегії відвідав прифронтову Луганщину
    Посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад 12 лютого відвідав Луганську область

    Члени делегації ознайомилися з роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду Станиця Луганська

    Надзвичайний і повноважний посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад і представники Норвезької ради у справах біженців з робочим візитом відвідали Луганську область в районі проведення Операції об'єднаних сил. Про це в середу, 13 лютого, інформує прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

    Зазначається, що іноземна делегація здійснила поїздку на єдиний чинний на Луганщині контрольний пункт в'їзду-виїзду Станиця Луганська.

    Про ситуацію в межах гуманітарного дорожнього коридору через лінію розмежування розповів перший заступник начальника Лисичанського прикордонного загону зі складу об'єднаних сил Сергій Соколовський.

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    Він зазначив, що завдяки міжнародній співпраці проведена реконструкція контрольного пункту, що дозволило збільшити кількість робочих місць із перевірки паспортних документів і значно прискорити пропускні операції, завдяки чому зменшилися накопичення людей перед КПВВ. Крім поліпшення умов перетину лінії розмежування громадянами, це дозволило підвищити їхню безпеку і зменшити час проходження контрольних процедур.

    Загалом, представники делегації ознайомилися з порядком перетину лінії розмежування, рівнем пасажиропотоку і особливостями роботи цього КПВВ.

     

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