Посол повідомив, коли в Україну почне надходити військова допомога від США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол України в США Володимир Єльченко Фото: Главком

Цього року загальна допомога США становитиме $698 млн

Американська сторона розпочне фінансування затвердженої раніше в бюджеті 2020 року оборонної допомоги Україні вже в лютому, причому основний акцент буде зроблено на посилення Військово-морських сил України.

Про це заявив 14 січня у Вашингтоні посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє Укрінформ.

«Фізичне виділення допомоги відбуватиметься вже впродовж лютого. Це буде початок», - зауважив посол.

Він уточнив, що всього на цей рік Україні буде виділено $250 млн з боку Пентагону вже затвердженої допомоги, ще $50 млн виділятиметься за певних умов, також передбачається фінансування залишку з попереднього фінансового року.

Крім того, по лінії Державного департаменту США виділено $448 млн в якості економічної допомоги, з яких $115 охоплюватимуть питання безпеки.

«Отже, цього року загальна допомога США становитиме $698 млн», - підкреслив посол.

Він зауважив, що загалом з початку російської агресії проти України Сполучені Штати виділили Українській стороні в якості допомоги у сфері безпеки $1,6 млрд. «Це становить 92% від усієї допомоги (що надійшла Україні - ред.) від усіх країн світу», - зауважив дипломат.

Український посол назвав це «підтвердженням того, що немає країни, яка більше, ніж Сполучені Штати, нас підтримує саме в секторі безпеки й оборони».

«Головний пріоритет, який був визначений у двосторонніх консультаціях між Міністерством оборони України і Пентагоном - це підсилення українського флоту. Є такий термін як «москітний флот», тобто швидкісні катери, яких не вистачає нашим військовим у Чорному та Азовському морях», - уточнив Єльченко.

У цьому зв’язку він нагадав, що США передали Україні минулого року два катери типу «Айленд». «Цього року передбачається передача ще трьох катерів», - зазначив дипломат.

За словами посла, певна частина коштів з військової допомоги буде спрямована на переоснащення цих кораблів.

Крім того, він нагадав, що Україна за свій кошт закупила у США чергову партію протиракетних систем Javelin.

«Це важливо, оскільки відкриває нам шляхи для реалізації ще деяких інших проєктів, про які зараз ведуться переговори», - зауважив посол України в США.