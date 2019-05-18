  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Посольство США в Україні підбило підсумки трирічної роботи Йованович

    • Розсилка
    <span>Марі Йованович</span> - Посольство США в Україні підбило підсумки трирічної роботи Йованович
    Марі Йованович

    Йованович завершує роботу в Україні 20 травня

    Посольство США в Україні підбило підсумки роботи дипломатичної місії Марі Йованович. Відеоролик розмістили на сторінці посольства у Facebook.

    «Посол Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві – озирнімося і перегляньмо її трирічну роботу в Україні з просування партнерства між Україною та США!» - закликали дипломати.

    Читайте також

    Як «Главком» повідомляв раніше, Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні. Зазначається, що Марі Йованович терміново відбула до Вашингтона для консультацій.

    Читайте також: Марі Йованович, до побачення! Чому Вашингтон відкликає свого посла
    Читайте також
    США посол посольство Марі Йованович Вашингтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ