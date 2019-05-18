Посольство США в Україні підбило підсумки трирічної роботи Йованович



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Марі Йованович

Йованович завершує роботу в Україні 20 травня

Посольство США в Україні підбило підсумки роботи дипломатичної місії Марі Йованович. Відеоролик розмістили на сторінці посольства у Facebook.

«Посол Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві – озирнімося і перегляньмо її трирічну роботу в Україні з просування партнерства між Україною та США!» - закликали дипломати.

Як «Главком» повідомляв раніше, Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні. Зазначається, що Марі Йованович терміново відбула до Вашингтона для консультацій.