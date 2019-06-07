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    Посольство США відреагувало на вироки у справі Гандзюк

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    <span>Вилита зловмисником&nbsp;</span><span>сірчана кислота обпекла 40% тіла Катерини Гандзюк</span> - Посольство США відреагувало на вироки у справі Гандзюк
    Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Катерини Гандзюк

    У США сподіваються, що всі замовники вбивства Катерини Гандзюк будуть швидко притягнуті до відповідальності

    У посольстві США заявили, що сподіваються на притягнення до відповідальності всіх причетних до вбивства радниці міського голови Херсона, активістки Катерини Гандзюк.

    Про це йдеться в повідомленні диппредставництва у Twitter.

    «Катерина Гандзюк, її рідні та друзі заслуговують на правосуддя. Ми продовжуємо уважно стежити за судовим процесом і сподіваємося, що всі замовники вбивства Катерини Гандзюк будуть швидко притягнуті до відповідальності», — наголосили у посольстві.

    Раніше повідомлялось, що Покровський районний суд Дніпропетровської області затвердив угоди зі слідством п’ятьох фігурантів справи вбивства Гандзюк — Сергія Торбіна, Микити Грабчука, Віктора Горбунова, В’ячеслава Вишневського, Володимира Васяновича.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

    США напад Twitter
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