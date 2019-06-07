Посольство США відреагувало на вироки у справі Гандзюк



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Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Катерини Гандзюк

У США сподіваються, що всі замовники вбивства Катерини Гандзюк будуть швидко притягнуті до відповідальності

У посольстві США заявили, що сподіваються на притягнення до відповідальності всіх причетних до вбивства радниці міського голови Херсона, активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні диппредставництва у Twitter.

«Катерина Гандзюк, її рідні та друзі заслуговують на правосуддя. Ми продовжуємо уважно стежити за судовим процесом і сподіваємося, що всі замовники вбивства Катерини Гандзюк будуть швидко притягнуті до відповідальності», — наголосили у посольстві.

Kateryna Handziuk and her family and friends deserve justice. We continue to closely monitor related legal proceedings, and we hope all those responsible for ordering Kateryna Handziuk’s murder will be quickly brought to justice. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 червня 2019 р.

Раніше повідомлялось, що Покровський районний суд Дніпропетровської області затвердив угоди зі слідством п’ятьох фігурантів справи вбивства Гандзюк — Сергія Торбіна, Микити Грабчука, Віктора Горбунова, В’ячеслава Вишневського, Володимира Васяновича.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.