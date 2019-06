Посольство США відреагувало на вироки у справі Гандзюк

У США сподіваються, що всі замовники вбивства Катерини Гандзюк будуть швидко притягнуті до відповідальності

У посольстві США заявили, що сподіваються на притягнення до відповідальності всіх причетних до вбивства радниці міського голови Херсона, активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні диппредставництва у Twitter.

«Катерина Гандзюк, її рідні та друзі заслуговують на правосуддя. Ми продовжуємо уважно стежити за судовим процесом і сподіваємося, що всі замовники вбивства Катерини Гандзюк будуть швидко притягнуті до відповідальності», — наголосили у посольстві.

Kateryna Handziuk and her family and friends deserve justice. We continue to closely monitor related legal proceedings, and we hope all those responsible for ordering Kateryna Handziuk’s murder will be quickly brought to justice.