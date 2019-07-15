Посольство України у Польщі засудило напад на українців у Варшаві



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У Варшаві біля квартири, де живуть українці, розписали стіни образливими написами Фото: twitter.com/OmzRi

Українцям, у разі потрапляння в надзвичайні ситуації на території Польщі, порадили невідкладно звертатися до посольства чи консульських установ

Посольство України у Польщі засудило напад проти громадян України, які легально працевлаштовані на будівництві метро у Варшаві.

Про це 15 липня говориться у повідомленні посольства України у Польщі у Facebook.

«Однозначно засуджуємо ганебний і небезпечний вчинок проти громадян України, які легально працевлаштовані на будівництві метро у Варшаві і сумлінно роблять добру справу для мешканців столиці Польщі. Звертаємося до поліції та інших органів влади з проханням з’ясувати усі обставини злочину, знайти і притягти винних до відповідальності, а також запобігати подібним інцидентам у майбутньому», - заявили в посольстві.

Українцям, у разі потрапляння в надзвичайні ситуації на території Польщі, порадили невідкладно звертатися до посольства чи консульських установ в Польщі.

«У цьому конкретному випадку консульський відділ Посольства досі не отримав жодного звернення від потерпілих громадян України. Справа перебуває на контролі консульського відділу Посольства України у Варшаві», - говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що невідомі у Варшаві кинули до житла українських будівельників коктейль Молотова. Також біля квартири, де живуть українці, розписали стіни образливими написами: «Геть з Польщі», «Бидло» і т.п.