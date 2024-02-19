Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)

Постачання 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів зростає

«Українська бронетехніка» нарощує постачання 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів – сьогодні доставлено тисячі нових пострілів, йдеться у повідомленні компанії.

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«Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії – їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1», – констатував генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

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За його словами, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обʼєми виробництва 122 мм артилерійських пострілів.

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Українській компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обʼєми виробництва 122 мм артилерійських пострілів фото: «Українська бронетехніка»

Нагадаємо, українські виробники здатні самотужки закрити існуючу потребу Збройних Сил України в бронемашинах. Про це в інтерв’ю заявив генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

Раніше «Українська бронетехніка», яка виробляє бронеавтомобіль «Новатор», розповіла, як ця техніка поводиться на полі бою.