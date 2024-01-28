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Скільки ще триватиме війна в Україні: голова НБУ зробив прогноз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скільки ще триватиме війна в Україні: голова НБУ зробив прогноз
Бойові дії триватимуть щонайменше до початку 2025-го року, вважає Пишний
фото з відкритих джерел

Андрій Пишний оцінив безпекові ризики

Бойові дії триватимуть щонайменше до початку 2025-го року. Однак це залежатиме від декількох факторів. Про це в ефірі телемарафону сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Ми підтвердили наші прогнози щодо тривалості бойових дій – щонайменше до початку 2025-го року. Все дійсно буде залежати від того, наскільки активною буде війна і як довго триватимуть безпекові ризики», – підсумував він.

Нагадаємо, влада Росії всіляко намагається максимально поставити бізнес на воєнні рейки, проте кількість озброєння, яке має країна-агресорка, навряд чи дозволить їй для повторити якийсь масштабний наступ на Україну 2024 року.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія посилила наступальні дії та штурми в районі Вербового на Мелітопольському напрямку. Тут уже другу добу поспіль відбувається приблизно 50 бойових зіткнень.

До слова, захоплення Авдіївки на Донеччині залишається пріоритетним для російських загарбників. Ворог здійснює наступ на місто з трьох напрямків. 

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Теги: наступ ворог влада озброєння місто Андрій Пишний бізнес війна армія

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