Бронеавтомобіль «Новатор» від ТОВ «Українська бронетехніка» захистив екіпаж від підриву протитанкової міні

Бронеавтомобіль евакуйовано та передано сервісній бригаді

Компанія «Українська бронетехніка», яка виробляє бронеавтомобіль «Новатор», розповіла, як ця техніка поводиться на полі бою. Про це йдеться у дописі компанії.

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«Під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків СБА «Новатор» наїхав на протитанкову міну. В авто був екіпаж в повному складі. Всі живі», – йдеться у повідомленні.

Відмічається, що авто зазнало суттєвих ушкоджень, але бронекапсула витримала підрив, залишилася неушкодженою та зберегла життя наших військових.

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«На сьогодні бронеавтомобіль евакуйовано та передано нашій сервісній бригаді. Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити «Новатор» та повернути бійцям на фронт. Працюємо на Перемогу!» – додали в компанії.

Бронекапсула витримала підрив, залишилася неушкодженою та зберегла життя наших військових фото: «Українська бронетехніка»

Нагадаємо, «Українська бронетехніка» завершила приймально-здавальні випробування чергової партії 120 мм мінометів для потреб Збройних Сил України. Випробування для контролю якості проходить кожен міномет, який передається у війська.