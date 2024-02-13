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Німеччина пояснила, скільки боєприпасів потребує Україна для ефективної протидії РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німеччина пояснила, скільки боєприпасів потребує Україна для ефективної протидії РФ
Німецький збройовий концерн Rheinmetall розпочав будівництво нового заводу боєприпасів
фото з відкритих джерел

За словами гендиректор Rheinmetall, потреби України в боєприпасах втричі перевершують виробничі можливості Німеччини

Україні у війні проти Росії потрібно понад два мільйони артилерійських снарядів на рік, а наразі їх критично не вистачає. Про це заявив генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, пише Bild

За словами Паппергера, ці потреби втричі перевершують виробничі можливості Німеччини. Про це гендиректор Rheinmetall розповів під час старту будівництва нового заводу для виготовлення боєприпасів в Унтерлюсі.

«У 2025 році ми хочемо виробляти до 700 тисяч снарядів на рік. На заповнення запасів у самій Німеччині піде 10-15 років», − зазначив він.

Крім того, Паппергер підкреслив відставання Німеччини у сфері безпілотників.

«В Україні йде війна нового типу, а ми досі обґрунтовуємо документами, чи можна розміщувати озброєння на дронах», − зауважив гендиректор Rheinmetall.

Нагадаємо, німецький збройовий концерн Rheinmetall побудує новий завод боєприпасів. Виготовлену продукцію планують надавати Україні.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув слова глави МЗС України Дмитра Кулеби про те, що КНДР більш ефективно постачає Росії артилерійські боєприпаси, ніж Захід – Україні.

До слова, близько 40% жителів Німеччини вважають, що уряд ФРН надає Україні військову допомогу в надто великих обсягах

Теги: війна Німеччина боєприпаси озброєння

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