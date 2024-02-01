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Буданов розповів, яку зброю потребує Україна від Заходу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Буданов розповів, яку зброю потребує Україна від Заходу
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов
фото з відкритих джерел

Буданов зазначив, що у вимогах України є боєприпаси, адже саме вони є одним із вирішальних чинників у цій війні

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна дуже потребує допомоги західних партнерів. Насамперед мова йде про артилерійські системи Про це він сказав в інтерв'ю для CNN.

За словами Буданова, Києву потрібно різко збільшити кількість таких знарядь на полі бою, незалежно від їхнього віку і типу. Пов'язано це з тим, що ті, які є в наявності, через активні бойові дії зношуються.

Також у вимогах України є боєприпаси, адже саме вони є одним із вирішальних чинників у цій війні. При цьому, каже Кирило Буданов, не так важлива їхня якість, як кількість. Що стосується безпілотних систем, то в цьому плані є певна рівність із противником.

Що стосується авіації, то Київ продовжує чекати, коли українські пілоти вже закінчать навчання і винищувачі F-16 зможуть бути передані захисникам. Водночас начальник розвідки заявив, що хотів би отримати від Заходу штурмовики, які подібні до американських А-10. Це дійсно допоможе знизити бойовий потенціал ЗС РФ, на його думку.

«Це те, що дійсно може допомогти завдати військової поразки Росії», – додав Кирило Буданов.

Зокрема Буданов зазначив, що у Сполучених Штатах Америки тривають дебати з приводу того, чи будуть виділені кошти на допомогу Україні найближчим часом і додав, що він очікує позитивного вирішення питання.

Як повідомлялося, американські бомби Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) вже прямують на фронт для використання українськими військовими. Це відбувається у межах допомоги від США. 

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. 

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. 

Теги: зброя фронт Кирило Буданов Сенат США боєприпаси Україна навчання

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