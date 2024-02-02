Вибухи в Кривому Розі, лідер Сенату США анонсував голосування за допомогу Україні: головне за ніч

Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні

У ніч проти 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У регіонах оголошено повітряну тривогу. Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 лютого, щоб ви були в курсі головних подій.

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Лідер Сенату США анонсував голосування за допомогу Україні

Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні. Про це повідомив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, передає Politico.

Текст угоди буде оприлюднено вже в п'ятницю або вже в неділю. Шумер планує призначити голосування щодо законопроекту наступного тижня, але не пізніше середи.

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«Це дасть членам достатньо часу, щоб прочитати законопроєкт перед голосуванням щодо нього», – заявив Шумер.

Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроєктом.

Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці відклали голосування за законопроект на кілька місяців, а нещодавно ключові учасники перемовин щодо угоди заявили, що чекають на оцінку Комітету з асигнувань Сенату щодо того, у скільки обійдуться ці зміни в політиці.

Провідний перемовник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ланкфорд у четвер заявив, що «є люди, які просили три дні, і є люди, які просили три тижні».

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Видання вказує, що наразі незрозуміло, чи дозволить керівництво Сенату внести поправки до пакета, що може істотно затримати остаточне голосування.

Фон дер Ляєн провела розмову з Байденом щодо рішення ЄС про €50 млрд для України

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом США Джо Байденом після схвалення лідерами ЄС макрофінансової допомоги Україні у розмірі €50 млрд. Про це Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі X.

За словами президентки Єврокомісії, під час «чудової телефонної розмови», якій передувало рішення щодо 50 млрд євро, вона і Байден «погодились, що Україні потрібно й далі отримувати широку підтримку від партнерів».

«Будемо спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – підсумувала вона.

Вибухи в Україні

У ніч проти 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У регіонах оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

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Місцеві пабліки повідомляють, що у деяких районах Кривого Рогу спостерігаються перебої з електрикою.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування дронів-камікадзе типу «Шахед» для низки центральних та південних регіонів.

Пізніше глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що у Кропивницькому та Кропивницькому районі відпрацювала ППО. Попередньо – без постраждалих.

Залужний розповів, що допоможе Україні вийти з позиційної війни

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що розвиток військового арсеналу та техніки може вирвати Україну із позицій оборонної війни. Зокрема мова йде про безпілотники. Про це повідомляє CNN.

За словами Залужного, головною причиною зміни стратегії та способів застосування військ є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем. Він зауважив, що їх застосування стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань.

«Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин», – каже Залужний.

Однак він вважає, що наразі є низка факторів, які безумовно впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування сил оборони.

На його думку, це нестабільна політична ситуація навколо України. А також висока ймовірність провокування Росією низки конфліктів за прикладом Ізраїлю та Ємену і відволікання основних партнерів від підтримки України.

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Залужний звернув увагу і на виснаженість партнерів, зокрема їх запасів ракет та боєприпасів до артилерії та ППО. На це вплинула висока інтенсивність бойових дій в Україні та неможливість їх швидкого виготовлення на фоні світового дефіциту пороху.

Держдеп США відреагував на заяви Путіна щодо «демілітаризованої зони» між РФ та Україною

Речник Державного департаменту США Метью Міллер відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна, що між РФ та Україною варто створити «демілітаризовану зону» для виведення російської території «з-під вогневої досяжності» України. Метью Міллер прокоментував цю заяву під час брифінгу.

За словами представника Держдепу, йому «складно зрозуміти», як можна імплементувати буферну зону між Україною та РФ, у той час, коли російські окупаційні війська знаходяться на українській землі.

«Дещо складно мати демілітаризовану зону, коли російські сили продовжують операції з українського боку кордону, а Путін ясно давав зрозуміти, що не збирається змінювати своїх цілей – захопити та підкорити Україну», – наголосив Міллер.

Міллер зауважив, що якщо Москва дійсно зацікавлена в створенні «демілітаризованої зони», то найкраще з чого може почати Кремль – це «демілітаризація територій України, де перебувають російські солдати».