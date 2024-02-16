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У Лаврова паніка, що Україна отримає далекобійну зброю, яка дістане до Москви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Лаврова паніка, що Україна отримає далекобійну зброю, яка дістане до Москви
Лавров повторив звичайні кремлівські тези про те, що Захід «використовує» Україну, щоб стримувати Росію
фото з відкритих джерел

Сергій Лавров: «За нашими даними, ЄС склав рекомендації для України – потрібно робити ставку на постачання далекобійної зброї, щоб «дістати до серця Росії»

Голова міністерство закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що ЄС нібито склав рекомендації для отримання Україною далекобійної зброї, що здатна вражати цілі далеко в тилу в Росії. Про це пишуть росЗМІ. 

«За нашими даними, ЄС склав рекомендації для України – потрібно робити ставку на постачання далекобійної зброї, щоб «дістати до серця Росії», – заявив Лавров.

Він додав, що європейці нібито виходять з того, що наявною зброєю виграти війну неможливо.

Лавров також повторив звичайні кремлівські тези про те, що Захід «використовує» Україну, щоб стримувати Росію, завдати їй стратегічної поразки та не дозволити Москві відігравати роль на світовій арені, на яку вона начебто має право.

Раніше, міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни проти України. Але при цьому, Росія не збирається повертати окуповані українські території. Про це Лавров заявив під час виступу в Держдумі РФ.

Також він заявив, що нібито «Вашингтон і його союзники не полишають мрій про нанесення нам стратегічної поразки».  Російська армія, на думку Лаврова, нібито «успішно діє» на «українському театрі воєнних дій», і нібито «на Заході вже більше говорять не про свою перемогу, а про те, як би не дати перемогти Путіну».

Раніше Reuters повідомило , що російський диктатор Володимир Путін через посередників пропонував Сполученим Штатам заморозити війну в Україні, Америка відхилила її.

Теги: Сергій Лавров зброя війна Москва

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