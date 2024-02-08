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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Чим росіяни стріляли по Києву?

glavcom.ua
Якщо буде підтверджено факт застосування «Циркона» по Києву, з чого пускали цю ракету – стане окремо гострим питанням
фото з відкритих джерел

По тому, що РФ ймовірно застосувала гіперзвуковий «Циркон» для удару по Києву

Це поки лише припущення, і воно базується на тому, що на місці одного із «прильотів» у Києві знайшли уламок ракети з маркуванням 3М22, що власне відповідає індексу гіперзвукової ракети морського базування «Циркон».

Якщо ж хоча б за кілька днів це вдасться підтвердити, то вийде, що Росія у війні проти України застосувала уже другий тип своїх гіперзвукових ракет.

Заодно можна буде й уточнити обставини, за яких відбувся прильот «Циркона» вчора по столиці.

Для початку, коротко про відомі характеристики російської гіперзвукової ракети 3М22 «Циркон» – на січень 2024 року російські пропагандисти заявляли, що вона має БЧ масою 300 кг, швидкість польоту в 9 Мах (тобто 9000 км/год), та дальність пуску до 1000 км (але за умови наявності наведення із супутника).

В публічному доступі достовірними можна вважати хіба що фото із випробувальних пусків «Циркона» з фрегатів проекту 22350 (як он під дописом знизу). І ще є цікавий «бюрократичний» нюанс в тому, що ця ракета формально ще не прийнята на озброєння ЗС РФ.

Насправді не дивно, що до цього ми про цей «Циркон» майже нічого не чули.

Бо рашисти «Циркон» позиціонували як гіперзвукову протикорабельну ракету морського базування, іншими словами – для війни проти НАТО на морі.

Тому далі виникає дуже крупне методологічне питання, з чого ж саме росіяни могли випустити «Циркон», щоб ударити ним по Києву сьогодні.

Із офіційних даних самої Росії, наразі цю ракету із кораблів ВМФ РФ можуть нести лише два фрегати проекту 22350 та одна атомна субмарина проекту 885 «Ясень», але ці кораблі не в Чорному морі, і з Середземного моря пуск не міг відбутись також.

Тут лишається хіба що пригадувати деякі повідомлення російських ресурсів про начебто наявні плани переробити під «Циркон» береговий ракетний комплекс «Бастион», штатно оснащений ракетою П-800 «Оникс». І також – так званий «Объект 100» в тимчасово окупованому Криму (підземний ракетний комплекс ЧФ РФ).

До речі, якщо згадувати про той же «Объект 100», то варто заодно і пригадати факт пуску по Півдню України в січні 2024 року і ракети П-35 «родом» з 1960-х років.

Бо там є лише два варіанти, як могла бути запущена ця ракета – або із «Сотки», або ж у рашистів раптом таки збереглись робочі комплекси «Редут» (хоча не факт).

Так от, якщо і коли в наступні кілька днів буде підтверджено факт застосування «Циркона» по Києву, з чого пускали цю ракету – стане окремо гострим питанням. Не тільки для нас, але й для країн НАТО також.

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Джерело
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Теги: обстріл російська ракета озброєння росія

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Іван Киричевський

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